Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर आज बनेगा समसप्तक योग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Kartik Purnima 2025: आज देशभर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन ग्रह नक्षत्र की दुर्लभ स्थिति इस त्योहार को खास बना रही है. ज्योतिषविदों की मानें तो कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहे ये शुभ योग 4 राशियों के लिए बहुत ही अच्छे माने जा रहे हैं.

कार्तिक पूर्णिमा चार राशियों के जल्द लाने वाली है अच्छे दिन (Photo: AI Generated)
Kartik Purnima 2025: आज देशभर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है. ग्रहों और नक्षत्रों के नजरिए से इस साल की कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जा रही है. दरअसल, इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत ही खास दुर्लभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है. इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे, चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे और शुक्र स्वराशि तुला में विराजमान रहेंगे. ऐसे में चंद्रमा-शुक्र की विशेष स्थिति से समसप्तक योग का निर्माण होगा. दरअसल, ये दोनों ग्रह एक दूसरे से सातवें भाव में बैठे होंगे. 

इसके साथ ही, आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सिद्धि योग और रवि योग का संयोग भी बन रहा है. तो आइए जानते हैं कि उन राशियों के बारे में. 

1. मेष

मेष राशि वालों के लिए समसप्तक योग बहुत ही शुभ माना जा रहा है. ये योग जीवन में स्थिरता और तरक्की दोनों लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके हुए काम अब गति पकड़ेंगे. नौकरी में प्रमोशन या नए अवसर के संकेत हैं. व्यापारियों को धन लाभ और नई पार्टनरशिप का फायदा मिल सकता है. परिवार में शांति और सम्मान बढ़ेगा.

2. मिथुन

इस योग का सबसे सकारात्मक असर मिथुन राशि के जातकों पर दिखेगा. करियर में नया मुकाम पाने का अवसर मिलेगा. धन-संपत्ति से जुड़ी योजनाएं सफल हो सकती हैं. वरिष्ठों का सहयोग और मान-सम्मान बढ़ेगा. अगर लंबे समय से स्वास्थ्य या रिश्तों में तनाव था तो अब राहत के संकेत हैं.

3. तुला

तुला राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का द्वार खोल सकता है. नई दिशा में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी पहचान और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी. सामाजिक और प्रोफेशनल दायरे में प्रभाव बढ़ेगा. रुके हुए कार्य पूरे होंगे और यात्रा लाभदायक रहेगी.

4. धनु

धनु राशि वालों के लिए समसप्तक योग आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. आपके नेतृत्व गुण सामने आएंगे. करियर या समाज में नई पहचान बन सकती है. किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ होगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता आएगी. पारिवारिक जीवन में भी खुशियां बढ़ेंगी और मानसिक शांति मिलेगी. कामकाज में नयापन और उत्साह देखने को मिलेगा.

