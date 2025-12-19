January Vrat Tyohar: सकट चौथ, लोहड़ी, मकर संक्रांति कब? नोट करें जनवरी के व्रत-त्योहार की लिस्ट

और पढ़ें

2026 January Vrat Tyohar & Grah Gochar: नया साल दस्तक देने ही वाला है और यह समय धार्मिक व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. साल 2026 की शुरुआत का महीना जनवरी व्रत-त्योहारों और ग्रहों की चाल दोनों ही कारणों से खास रहने वाला है. अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी साल का पहला महीना होता है, जबकि भारतीय पंचांग में यह समय पौष माह के अंत और माघ माह की शुरुआत के बीच का माना जाता है

जनवरी में हैं कई प्रमुख त्योहार

जनवरी 2026 में सकट चौथ, लोहड़ी, मकर संक्रांति और उत्तरायण जैसे कई प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे, जो आस्था और परंपरा से गहराई से जुड़े हैं. इसी दौरान ज्योतिष की दृष्टि से भी अहम परिवर्तन देखने को मिलेंगे. ग्रहों के अधिपति सूर्य, राजकुमार बुध और सेनापति मंगल जैसे प्रभावशाली ग्रह अपने-अपने गोचर करेंगे, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा.

आइए जानें कि जनवरी 2026 में कौन-कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे, साथ ही इस दौरान होने वाले ग्रहों के गोचर की सही तिथियां और समय क्या रहेंगे.

1 जनवरी 2026, गुरुवार प्रदोष व्रत (गुरु) और रोहिणी व्रत 3 जनवरी 2026, शनिवार शाकम्भरी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और अरुद्र दर्शन 4 जनवरी 2026, रविवार माघ माह का आरंभ 6 जनवरी 2026, मंगलवार सकट चौथ और लम्बोदर संकष्टी 10 जनवरी 2026, शनिवार कालाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी (मासिक) 13 जनवरी 2026, मंगलवार लोहड़ी 14 जनवरी 2026, बुधवार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और षटतिला एकादशी 15 जनवरी 2026, बृहस्पतिवार कृष्ण कूर्म द्वादशी और माघ बिहु 16 जनवरी 2026 शुक्रवार प्रदोष व्रत (शुक्र) और मासिक शिवरात्रि 18 जनवरी 2026, रविवार मौनी अमावस्या, थाई अमावस्या और दर्श अमावस्या 19 जनवरी 2026, सोमवार माघ नवरात्रि 19 जनवरी 2026, सोमवार माघ नवरात्रि 20 जनवरी 2026, मंगलवार चंद्र दर्शन 22 जनवरी 2026, बृहस्पतिवार गणेश जयंती और गौरीगणेश चतुर्थी 23 जनवरी 2026, शुक्रवार बसंत पंचमी और सरस्वती जयंती 24 जनवरी 2026, शनिवार स्कन्द षष्ठी 25 जनवरी 2026, रविवार रथ सप्तमी, भानु सप्तमी और नर्मदा जयंती 26 जनवरी 2026, सोमवार दुर्गाष्टमी (मासिक) 27 जनवरी 2026, मंगलवार मासिक कार्तिगाई 28 जनवरी 2026, बुधवार रोहिणी व्रत 29 जनवरी 2026, रविवार भीष्म द्वादशी और जया एकादशी

जनवरी 2026 में होने वाले प्रमुख ग्रह गोचर

13 जनवरी 2026, मंगलवार – सुबह 04:02 बजे , शुक्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

14 जनवरी 2026, बुधवार – दोपहर 03:13 बजे , सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे.

16 जनवरी 2026, शुक्रवार – सुबह 04:36 बजे , मंगल ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

17 जनवरी 2026, शनिवार – सुबह 10:27 बजे, बुध ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे.

