scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

January Vrat Tyohar: सकट चौथ, लोहड़ी, मकर संक्रांति कब? नोट करें जनवरी के व्रत-त्योहार की लिस्ट

January Vrat Tyohar: साल 2026 का पहला महीना जनवरी धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है. इस महीने सकट चौथ, लोहड़ी, जया एकादशी, मकर संक्रांति जैसे महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार आते हैं. इसके अलावा, इस महीने ग्रहों के गोचर की तिथियां और समय भी विशेष महत्व रखते हैं.

Advertisement
X
जनवरी के व्रत-त्योहार.(Photo: Pixabay)
जनवरी के व्रत-त्योहार.(Photo: Pixabay)

2026 January Vrat Tyohar & Grah Gochar: नया साल दस्तक देने ही वाला है और यह समय धार्मिक व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. साल 2026 की शुरुआत का महीना जनवरी व्रत-त्योहारों और ग्रहों की चाल दोनों ही कारणों से खास रहने वाला है. अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी साल का पहला महीना होता है, जबकि भारतीय पंचांग में यह समय पौष माह के अंत और माघ माह की शुरुआत के बीच का माना जाता है

जनवरी में हैं कई प्रमुख त्योहार

सम्बंधित ख़बरें

गलत दिशा में लगी घड़ी बन सकती है मुसीबत.
इस दिशा में लगी घड़ी घर में ला सकती है आर्थिक तंगी, जानें वास्तु के नियम
किन्नरों से मिले 1 रुपये का संभालकर रखें.
किन्नरों से मिले 1 रुपये से कैसे बदल सकती है किस्मत? जानें रखने का तरीका
Venus will enter Gemini on May 14, 2026, followed by Mercury moving into the same sign on May 29, 2026.
12 साल बाद आज गुरुदेव बनाएंगे अद्भुत राजयोग, 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
Paush Amavasya
कल पौष अमावस्या पर राहु का साया ! नोट करें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त
आज है साल की आखिरी अमावस्या
आज साल की आखिरी अमावस्या पर राहु का साया, नोट करें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

जनवरी 2026 में सकट चौथ, लोहड़ी, मकर संक्रांति और उत्तरायण जैसे कई प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे, जो आस्था और परंपरा से गहराई से जुड़े हैं. इसी दौरान ज्योतिष की दृष्टि से भी अहम परिवर्तन देखने को मिलेंगे. ग्रहों के अधिपति सूर्य, राजकुमार बुध और सेनापति मंगल जैसे प्रभावशाली ग्रह अपने-अपने गोचर करेंगे, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा.

Advertisement

आइए जानें कि जनवरी 2026 में कौन-कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे, साथ ही इस दौरान होने वाले ग्रहों के गोचर की सही तिथियां और समय क्या रहेंगे.

1 जनवरी 2026, गुरुवार

प्रदोष व्रत (गुरु) और रोहिणी व्रत
3 जनवरी 2026, शनिवार शाकम्भरी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा और अरुद्र दर्शन
4 जनवरी 2026, रविवार माघ माह का आरंभ
6 जनवरी 2026, मंगलवार

सकट चौथ और लम्बोदर संकष्टी
10 जनवरी 2026, शनिवार कालाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी (मासिक)
13 जनवरी 2026, मंगलवार

लोहड़ी
14 जनवरी 2026, बुधवार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और षटतिला एकादशी
15 जनवरी 2026, बृहस्पतिवार कृष्ण कूर्म द्वादशी और माघ बिहु
16 जनवरी 2026 शुक्रवार प्रदोष व्रत (शुक्र) और मासिक शिवरात्रि
18 जनवरी 2026, रविवार मौनी अमावस्या, थाई अमावस्या और दर्श अमावस्या
19 जनवरी 2026, सोमवार माघ नवरात्रि
19 जनवरी 2026, सोमवार माघ नवरात्रि
20 जनवरी 2026, मंगलवार चंद्र दर्शन
22 जनवरी 2026, बृहस्पतिवार गणेश जयंती और गौरीगणेश चतुर्थी
23 जनवरी 2026, शुक्रवार बसंत पंचमी और सरस्वती जयंती
24 जनवरी 2026, शनिवार स्कन्द षष्ठी
25 जनवरी 2026, रविवार रथ सप्तमी, भानु सप्तमी और नर्मदा जयंती
26 जनवरी 2026, सोमवार दुर्गाष्टमी (मासिक)
27 जनवरी 2026, मंगलवार

मासिक कार्तिगाई
28 जनवरी 2026, बुधवार रोहिणी व्रत
29 जनवरी 2026, रविवार भीष्म द्वादशी और जया एकादशी

 

Advertisement

जनवरी 2026 में होने वाले प्रमुख ग्रह गोचर

  • 13 जनवरी 2026, मंगलवार – सुबह 04:02 बजे, शुक्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे. 

  • 14 जनवरी 2026, बुधवार – दोपहर 03:13 बजे, सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे.

  • 16 जनवरी 2026, शुक्रवार – सुबह 04:36 बजे, मंगल ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

  • 17 जनवरी 2026, शनिवार – सुबह 10:27 बजे, बुध ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement