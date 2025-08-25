scorecardresearch
 

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर क्या है सरगी का शुभ मुहूर्त? जानें महत्व और पूजन विधि

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज 2025 का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा, जो भाद्रपद मास की तृतीया तिथि को आता है. यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है और निर्जला रखा जाता है. इस दिन महिलाएं सूर्योदय होने से पहले सरगी ग्रहण कर सकती हैं. 26 अगस्त यानी कल सरगी का शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजकर 27 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 12 मिनट तक रहने वाला है. 

हरतालिका तीज 2025 (File Photo: Pixabay)
Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त यानी कल रखा जाएगा. भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत रखा जाता है. हरतालिका तीज का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही खास और शुभ माना जाता है. हरतालिका तीज का व्रत सभी तीजों के व्रत में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि यह व्रत निर्जल रखा जाता है.

हरतालिका तीज का नाम लेते ही सबसे पहले सरगी जैसी रस्में याद आती हैं, जो कि इस व्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है. तो चलिए जानते हैं कि हरतालिका तीज पर सरगी का क्या महत्व और और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है.

सरगी का महत्व

हरतालिका तीज के व्रत की शुरुआत ही सरगी से होती है, जिसे खासतौर पर ससुराल पक्ष की तरफ से दिया जाता है. सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे, कपड़े और सिंगार की चीजें रखी जाती हैं. इस व्रत में सास अपनी बहू को सरगी देती है, तो ये एक तरह का आशीर्वाद और स्नेह का प्रतीक होता है.

इसलिए, हरतालिका तीज के व्रत में सरगी बहुत महत्वपूर्ण कहलाती है, क्योंकि व्रत शुरू करने से पहले महिलाएं सूर्योदय में सरगी खाकर पूरे दिन के व्रत के लिए ऊर्जा जुटाती हैं. इसे व्रत की तैयारी और शुरुआत माना जाता है.

सरगी शुभ मुहूर्त (Hartalika Teej Sargi 2025 Shubh Muhurat)

हरतालिका तीज के व्रत पर सरगी ब्रह्म मुहूर्त में लेना बहुत ही शुभ माना जाता है. यानी इस दिन महिलाएं सूर्योदय होने से पहले सरगी ग्रहण कर सकती हैं. 26 अगस्त यानी कल सरगी का शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजकर 27 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 12 मिनट तक रहने वाला है. 

सरगी की थाली में खाने की ये चीजें करें शामिल

हरतालिका तीज पर ग्रहण करने वाली सरगी की थाली में फल, मिठाई, सुखे मेवे, फेणी आदि खाने की चीजें शामिल होती हैं. इसके अलावा, इसमें सिंदूर, 16 श्रृंगार की सामग्री, हरे लाल रंग कपड़े आदि शामिल होते हैं. 

