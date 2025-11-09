Guru Shani Sanyog: गुरु हुए वक्री, अब शनि बदलेंगे चाल, अगले 3 महीने इन 4 राशियों की चांदी ही चांदी

Guru Shani Sanyog: 28 नवंबर को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं. यानी इस दिन से शनि की सीधी चाल शुरू हो जाएगी. इसके बाद शनि 26 जुलाई 2026 तक मार्गी अवस्था में ही रहेंगे. ऐसे में 11 नवंबर यानी आज देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो चुके हैं. गुरु की उल्टी चाल 4 फरवरी तक जारी रहेगी. ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि की सीधी और गुरु की उल्टी चाल का संयोग चार राशियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

और पढ़ें

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों का भाग्य बहुत जल्द खुलने वाला है. लंबे समय से चल रही रुकावटें और बाधाएं समाप्त होंगी. नौकरी से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी और बिगड़ते काम संवरने लगेंगे. प्रमोशन, इन्क्रीमेंट जैसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं. विशेष रूप से विदेश और निवेश से संबंधित कार्यों में सफलता के योग हैं. घर, वाहन या कोई मूल्यवान चीज खरीदकर घर ला सकते हैं. किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को भी लाभ होगा. आफके भाई-बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त होंगे. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा. जिन महिलाओं को संतान संबंधी चिंताएं थीं, उन्हें अच्छे समाचार मिल सकते हैं. यह समय पारिवारिक सौहार्द और व्यक्तिगत प्रसन्नता का रहेगा. यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो इस दौरान उसके वापस मिलने की संभावनाएं भी अधिक रहेंगी.

Advertisement

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ रहेगा. आपके व्यक्तित्व और आकर्षण में वृद्धि होगी. करियर में उन्नति और सफलता के प्रबल योग बनेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी. संतान पक्ष से कुछ अच्छा समाचार आपको मिल सकता है. परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का सौभाग्य भी आपको मिल सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन होंगे. यह संयोग आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा. तनाव दूर होगा और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे. मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, संतान से सुख प्राप्त होगा और विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं.

---- समाप्त ----