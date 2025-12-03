scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Guru Rashi Parivartan 2025: वक्री गुरु का राशि परिवर्तन, 5 दिसंबर से इन 4 राशि वालों की होगी तगड़ी कमाई

Guru Rashi Parivartan 2025: देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे चार राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है. इस गोचर के बाद नौकरीपेशा लोगों की आय बढ़ने और व्यापारियों के मुनाफे में तेजी आने की संभावना है.

Advertisement
X
थुन राशि में आने के बाद वक्री गुरु चार राशि के जातकों को खूब फायदा देंगे.
थुन राशि में आने के बाद वक्री गुरु चार राशि के जातकों को खूब फायदा देंगे.

Guru rashi Parivartan 2025: देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को कर्क से मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं. गुरु का यह राशि परिवर्तन वक्री अवस्था यानी उल्टी चाल में हो रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि मिथुन राशि में आने के बाद वक्री गुरु चार राशि के जातकों को खूब फायदा देंगे. इस गोचर के बाद नौकरीपेशा जातकों की आय में सुधार आ सकता है. व्यापारी वर्ग का मुनाफा भी अचानक से बढ़ सकता है. आइए जानते हैं कि वक्री गुरु का यह गोचर किन लोगों की तकदीर चमकाने वाला है.

वृष राशि- वक्री गुरु आपकी राशि के दूसरे यानी धन स्थान में प्रवेश करने वाले हैं. ऐसे में आपकी आर्थिक स्थितियों में मजबूती आएगी. कहीं से रुका हुआ पैसा वापस लौटेगा. पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होने के संयोग बनते दिख रहे हैं. वाणी में मधुरता बढ़ेगी और कई अधूरे अटके पड़े कार्यों में गति आएगी.

सिंह राशि- वक्री गुरु आपकी राशि के 11वें भाव यानी लाभ भाव में पधारने वाले हैं. ऐसे में आपकी आय में अचानक से वृद्धि होगी. कार्य-कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा. आपको किसी बड़ी कंपनी या अच्छी जगह काम करने का अवसर मिल सकता है. इससे आपकी आर्थिक स्थिति को भी बल मिलेगा. कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. किसी बड़े आदमी के संपर्क में आने से लाभ मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

mangal budh guru gochar
मंगल-बुध-गुरु का बैक-टू-बैक गोचर, 5 दिसंबर से इन 4 राशियों के आएंगे अच्छे दिन 
New Year 2026 Rashifal
2026 के राजा होंगे बृहस्पति, इन 2 राशियों को पूरे साल होगा धन लाभ 
New year 2026 planets cabinet
गुरु राजा, मंगल मंत्री... जानें 2026 में ग्रहों का मंत्रिमंडल भारत पर कैसा असर डालेगा 
Shani Guru Rahu Ketu 2026
शनि-गुरु, राहु-केतु बढ़ाएंगे चिंता, इन 3 राशियों पर भारी नया साल 2026 
shani budh guru vakri 2025
गुरु-शनि सहित इन 5 ग्रहों की चाल वक्री, कल से इन 3 राशियों पर मंडराएगी आफत 

तुला राशि- बृहस्पति का प्रवेश आपकी राशि के नौवें भाव यानी कि भाग्य भाव में होने वाला है. इस दौरान आपको किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबी यात्राएं फलदायी होंगी और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण बढ़ेगा. कारोबार आदि के सिलसिले में आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है. यह यात्रा आपके भविष्य को संवारने में बड़ा अहम रोल अदा करेगी. आपको पिता या गुरुओं का आशीर्वाद भी प्राप्त रहेगा.

Advertisement

कुंभ राशि- वक्री गुरु का यह गोचर आपकी राशि के पांचवें भाव यानी संतान और शिक्षा भाव में होने वाला है. विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ साबित हो सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे लोगों को एकाग्रता बेहतर होगी और बहुत जल्द कोई शुभ समाचार मिल सकता है. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और प्रेम संबंधों में भी स्थिरता और मजबूती आएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement