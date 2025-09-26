Kaam Trikon Yog: 2 दिन बाद बनेगा शक्तिशाली राजयोग, इन 3 राशियों की खुलेगी किस्मत

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में जाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. 28 सितंबर का दिन खास, क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति, राहु और मंगल एक विशेष स्थिति में रहेंगे. ये तीनों ग्रह त्रिकोण में होंगे, जिसके चलते काम त्रिकोण योग बन रहा है. यह शुभ योग पूरे एक महीने तक, यानी 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक बना रहेगा.

काम त्रिकोण योग को शास्त्रों में बेहद शक्तिशाली राजयोग बताया गया है. यह योग कुछ राशियों के लिए खुशहाली, उन्नति और सौभाग्य लेकर आता है. जिन जातकों की राशि पर इसका असर होगा, उनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह राजयोग किन राशियों के लिए शुभ साबित होने वाला है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग किसी वरदान से कम नहीं होगा. आपको नई नौकरी, प्रमोशन या कार्यक्षेत्र में विशेष पहचान मिलने के योग हैं. धन लाभ होगा और निवेश के लिए यह समय उत्तम रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए काम त्रिकोण योग बेहद शुभ रहने वाला है. इस समय आपका भाग्य प्रबल रहेगा और रुके हुए काम आसानी से बन जाएंगे. व्यापार में मुनाफा और नौकरी में तरक्की के योग हैं. साथ ही आपको मान-सम्मान और यश की प्राप्ति होगी. यात्रा से लाभ मिलने की संभावना है.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह समय करियर और बिजनेस में तरक्की देने वाला साबित होगा. लंबे समय से अटके हुए काम अब पूरे हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे. आपको मेहनत का उचित फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी.

