Guru Gochar 2025: दीपावली से पहले होगा देवगुरु बृहस्पति का गोचर, इन राशियों की पलटेगी किस्मत

Guru Gochar 2025: हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है, जिसको दिपों का पर्व भी कहा जाता है. इस बार यह त्योहार 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जाएगा. दिवाली का पर्व इस बार बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि ग्रह-नक्षत्र के संयोग से इस बार दिवाली से ठीक एक दिन देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में होगा. ये राशि गुरु की खुद की ही राशि है. ज्योतिषियों के अनुसार, देवगुरु कर्क राशि में पूरे 12 साल बाद आ रहे हैं.

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, गुरु का गोचर बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है. गुरु (बृहस्पति) ग्रह शिक्षा, ज्ञान, उच्च शिक्षा, बुद्धि, भाग्य, धन, संतान, विवाह, धर्म, और करियर के कारक हैं. यह वित्त, कानून, मंत्र, और संस्कारों को भी नियंत्रित करता है. जब भी बृहस्पति अपनी राशि बदलते हैं, तो इसका सीधा असर सभी राशियों पर पड़ता है. किसी के लिए ये समय करियर और नौकरी में तरक्की लेकर आता है, तो किसी के लिए यह धन वृद्धि, विवाह या संतान सुख का कारण बनता है. तो चलिए जानते हैं कि 19 अक्टूबर को होने जा रहे गुरु के गोचर से किन राशियों को फायदा होगा.

1. कर्क

कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर भाग्य के दरवाजे खोल देगा. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. करियर में प्रगति के नए मौके मिलेंगे. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन और सम्मान मिलने के योग हैं. व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार करने और बड़ा लाभ कमाने का रहेगा. घर-परिवार में भी शांति और सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

2. तुला

तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाला होगा. अचानक धन लाभ या पुराना पैसा वापस मिलने की संभावना है. इस समय आप किसी नए निवेश की योजना बना सकते हैं, जो भविष्य में शुभ फल देगा. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को भी इस दौरान अच्छे नतीजे मिलेंगे.

3. वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा. सेहत में सुधार होगा. मानसिक शांति मिलेगी. जो लोग विदेश यात्रा या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए यह समय शुभ अवसर लेकर आएगा.

