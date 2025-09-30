Hans Mahapurush Rajyog: दिवाली पर बनेगा हंस महापुरुष राजयोग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

ज्ञान, धर्म, शिक्षा, भाग्य और दान-पुण्य के कारक देवगुरु बृहस्पति को नवग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त है. वर्तमान समय में गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान हैं और आने वाली 19 अक्टूबर को गोचर कर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बृहस्पति का यह परिवर्तन बेहद खास होने वाला है क्योंकि इससे हंस महापुरुष योग का निर्माण होगा.

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल 20 अक्टूबर को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा और उसी समय इस शुभ राजयोग का बनना सभी के लिए विशेष महत्व रखता है. दिवाली का समय वैसे भी नए आरंभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में जब ग्रहों का भी साथ मिल जाए तो फल कई गुना बढ़ जाता है.

ज्योतिषियों का मानना है कि हंस महापुरुष योग का निर्माण कई राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगा. इस समय इन राशियों के जातकों को जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की और सफलता मिल सकती है. मान-सम्मान बढ़ेगा, करियर में नई संभावनाएं खुलेंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

इन राशियों को मिलेगा विशेष लाभ

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर वरदान साबित होगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. नौकरी में पदोन्नति और व्यापार में लाभ की प्रबल संभावना रहेगी. आपको भाग्य का सात मिलेगा.

Advertisement

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है. जीवन में नए अवसर मिलेंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी. व्यापार में बड़ लाभ होने की संभावना बन रही है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को शिक्षा और करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने वाली है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ परिणाम मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. यह समय निवेश के लिए अच्छा रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद सुनहरा रहेगा. नौकरी-पेशा वालों को तरक्की और प्रमोशन का योग बनेगा. धन-संपत्ति में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे और दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी.



---- समाप्त ----