Grah Gochar 2026: साल 2026 में ये बड़े ग्रह बदलेंगे अपनी चाल, इन 3 राशियों को होगी धनहानि

Grah Gochar 2026: नया साल 2026 शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं. जब भी नया साल शुरू होने वाला होता है तो कई बड़े ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं, योग बनाते हैं और गोचर भी करते हैं, जिसका प्रभाव देश-दुनिया पर गहरे रूप से पड़ता है. पंचांग और ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 में शनि मीन राशि में संचरण करेंगे, राहु पूरे साल कुंभ राशि में बैठकर 2026 के अंत में मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इनके अलावा, गुरु साल 2026 में मिथुन, कर्क और सिंह राशि में जाएंगे. वहीं, शुक्र, सूर्य और मंगल समय समय पर राशि परिवर्तन करेंगे. ज्योतिषियों के मुताबिक, इस सभी ग्रह गोचरों के कारण साल 2026 कुछ राशियों के लिए चुनौतिपूर्ण रह सकता है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

मेष

मेष राशि वालों के साल 2026 मानसिक असमंजस की स्थिति में रह सकता है. नौकरी और व्यवसाय में अचानक बदलाव लेने की इच्छा मन में उठ सकती है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. किसी बात को लेकर भावनात्मक अस्थिरता भी महसूस हो सकती है. बिना सोचे बड़े फैसले टाल देना ही बेहतर रहेगा.

सिंह

साल 2026 सिंह राशि वालों के लिए भी चुनौतिभरा रह सकता है. शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं. काम में रुकावटें अधिक महसूस हो सकती हैं. स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव शारीरिक थकान में बदल सकता है. आर्थिक जोखिम से बचना जरूरी होगा.

धनु

साल 2026 धनु राशि वालों के लिए नुकसानदायक रह सकता है. वित्तीय उठापटक संभव है. परिवार और करियर दोनों ही क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा. किसी बड़े निवेश, साझेदारी या आर्थिक जोखिम से बचना जरूरी है. रिश्तों में भी किसी छोटे मुद्दे को लेकर बड़ा विवाद बन सकता है, इसलिए संवाद में संयम रखना आवश्यक है.

