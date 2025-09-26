scorecardresearch
 

Grah Gochar 2025: 27 सितंबर से इन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, बनेगा सूर्य-शनि का दुर्लभ संयोग

Grah Gochar 2025: ज्योतिषियों के मुताबिक, ग्रहों की चाल बदलती है तो उससे अनोखा संयोग बनता है. उस संयोग का असर हर इंसान के जीवन पर गहराई से पड़ता है. शनि और सूर्य का यह संयोग भी ऐसा ही दुर्लभ संयोग है, जो कुछ खास राशियों की किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है. यह समय आत्मविश्वास, प्रगति और रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला रहेगा.

सूर्य की शनि पर दृष्टि (Photo: AI Generated)
Grah Gochar 2025: शनिदेव न्याय देवता माने जाते हैं. इस समय शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं और वह इसी स्थान पर बैठकर किसी न किसी ग्रह के साथ युति करते नजर भी आ रहे हैं. ऐसा ही दुर्लभ युति 27 सितंबर यानी कल बनने जा रही है, जो कि बहुत ही खास मानी जा रही है. दरअसल, 27 सितंबर यानी कल शनि देव पर ग्रहों के राजा सूर्य की विशेष दृष्टि पड़ने वाली है, जो बहुत ही अनोखी और प्रभावी मानी जा रही है. ज्योतिषियों के मुताबिक, सूर्य की शनि पर शुभ दृष्टि पूरे 50 साल बाद बन रही है.

साथ ही, पंचांग के मुताबिक, सूर्य कल चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे है. सूर्य की इस बदलती चाल का प्रभाव सीधा सीधा मानव जीवन पर देखने को भी मिलेगा. तो चलिए जानते हैं कि सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन और सूर्य की शनि पर शुभ दृष्टि से किन राशियों को फायदा मिलेगा. 

1. वृषभ

सूर्य की शुभ दृष्टि वृषभ राशि वालों को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. नए अवसर सामने आएंगे, जिनसे आर्थिक लाभ संभव है. परिवार में भी आपके विचारों को महत्व मिलेगा. इस समय आप जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है.

2. मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य की शुभ दृष्टि धन और करियर दोनों में सुधार लेकर आएगी. लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे. नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. रिश्तों में मिठास आएगी. निवेश के लिए भी यह समय लाभदायक रह सकता है.
 
3. वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य की शुभ दृष्टि घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ समाचार लाएगी. आप परिवार के साथ समय बिताकर संतोष का अनुभव करेंगे. जमीन-जायदाद या वाहन से जुड़े कामों में सफलता मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य में सुधार होगा. मानसिक शांति बढ़ेगी.

