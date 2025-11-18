Shani-Budh Margi 2025: 500 साल बाद शनि-बुध मार्गी होंगे एक साथ! इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Shani-Budh Margi 2025: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, जब भी कोई ग्रह वक्री या मार्गी होता है तो उसका प्रभाव देश-दुनिया पर देखने को मिलता है. बुध को ज्योतिष में ग्रहों का राजकुमार कहा गया है, जबकि शनि को न्याय, अनुशासन और दंड का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक बुध व्यापार, बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और वाणी का प्रतिनिधि ग्रह है. यह ग्रह लगभग हर महीने राशि परिवर्तन करता है. कन्या राशि में यह उच्च का और मीन राशि में नीच का माना जाता है, साथ ही मिथुन और कन्या इसका स्वामित्व क्षेत्र हैं.

दूसरी ओर, शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है. यह किसी एक राशि में ढाई साल तक रहता है और दोबारा उसी राशि में लौटने में लगभग 30 वर्ष का समय लेता है. वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो बुध अभी वृश्चिक राशि में संचरण कर रहा है और 23 नवंबर को तुला में प्रवेश करेगा. इसके बाद 29 नवंबर को यह मार्गी गति में आएगा. उधर, शनि इस समय मीन राशि में स्थित है और 28 नवंबर को मार्गी होगा. शनि के वक्री रहने पर उसकी चाल उल्टी मानी जाती है, जबकि मार्गी होने पर वह सामान्य, सीधी गति से चलने लगता है. शनि-बुध का यह संयोग पूरे 500 साल बाद बनने जा रहा है. शनि और बुध के मार्गी होने से किन राशियों की किस्मत पलटेगी.

मिथुन

शनि और बुध दोनों के मार्गी होने से मिथुन राशि वालों के लिए जीवन की रफ्तार दोबारा पटरी पर आती दिखेगी. पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक दबाव या असमंजस में थे, वह अब काफी हद तक कम होने लगेगा. करियर के क्षेत्र में काम तेजी से पूरे होने लगेंगे. किसी वरिष्ठ व्यक्ति या सहयोगी से ऐसा समर्थन मिल सकता है. घर के माहौल में भी पहले की गलतफहमियां दूर होंगी. बातचीत से कई जटिल स्थिति सहज रूप से सुलझने लगेगी. आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा.

मकर

शनि-बुध के मार्गी होने से मकर राशि के लोगों का अच्छा समय शुरू होगा. कार्यस्थल पर आपको अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने का अवसर मिलेगा. सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे. व्यापार में बातचीत के माध्यम से फंसे हुए सौदे धीरे-धीरे तय हो सकते हैं. परिवार या साथी के साथ रिश्तों में जो दूरी आ गई थी, वह कम होती दिखेगी. आर्थिक मामलों में भी सुधार आएगा. कोई रुका हुआ लाभ अचानक प्राप्त हो सकता है. मानसिक रूप से यह समय आपको हल्का और स्थिर महसूस कराएगा.

कुंभ

कुंभ राशि पर शनि-बुध का गहरा प्रभाव रहेगा, इसलिए इनका मार्गी होना आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आएगा. काम में फोकस बढ़ेगा. योजनाएं पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से पूरी होने लगेंगी. करियर के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे, चाहे वह प्रमोशन के रूप में हो या किसी नए अवसर के रूप में. स्वास्थ्य भी बेहतर महसूस होगा. परिवार में सहयोग का माहौल बनेगा, जिससे मन में स्थिरता और सुकून आएगा. नौकरी बदलने या नए काम की शुरुआत करने का विचार अब सही दिशा में आगे बढ़ सकता है. विदेश से जुड़े कार्य, उच्च शिक्षा या लंबी यात्राओं से लाभ मिलने की संभावनाएं भी बन रही है.

