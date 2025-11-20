scorecardresearch
 

Grah Gochar 2025: शनि-बुध मार्गी-राहु का नक्षत्र परिवर्तन एक साथ, ये 2 राशियां बनेंगी मालामाल

Grah Gochar 2025: ज्योतिषियों के अनुसार, शनि, बुध औ राहु अपनी चाल में एक साथ परिवर्तन करने वाले हैं. इस तीनों ग्रहों के बदलाव से राशियों के जीवन में आर्थिक मजबूती और नई परिस्थितियों के द्वार खुलेंगे. साथ ही, यह परिवर्तन कुछ राशियों को अप्रत्याशित लाभ भी प्रदान करेगा.

शनि-बुध मार्गी-केतु का नक्षत्र परिवर्तन एक साथ (Photo: ITG)
Grah Gochar 2025: 28 नवंबर से शनि सीधी चाल चलने वाले हैं. शनिदेव 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक मार्गी रहेंगे. इसके अगले दिन 29 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे. इनके अलावा, 23 नवंबर को राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. ज्योतिष शास्त्र में शनि-बुध का मार्गी होना बहुत ही खास माना जा रहा है, जिससे सभी राशियों के जीवन में बदलाव के संकेत बन रहे हैं. वहीं, राहु स्वयं के नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में पूरे 12 साल बाद प्रवेश करेंगे जो कई राशियों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता हैं. 

ज्योतिषियों के अनुसार, जब शनि, बुध और राहु एक साथ अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं तो इसका सीधा सीधा मानव जीवन और देश-दुनिया पर देखने को मिलता है. यह युति राशियों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और बेचैनी भी ला सकती है. परंतु इस दौरान ये युति कुछ राशियों को अच्छे परिणाम देगी.

वृषभ

शनि-बुध का मार्गी होना और राहु का नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए खास रहेगा. इस युति से आर्थिक, सामाजिक और धन-धान्य लाभ होंगे. व्यापारियों को इससे अच्छा मुनाफा होगा. कौशल-क्षमता में बेहतर वृद्धि देखने को मिलेगी. जातकों की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी. नौकरी-व्यवसाय में तरक्की के योग बन रहे हैं. कहीं दूर से गुड न्यूज सुनने को भी मिल सकती है.

वृषभ राशि वालों के जीवन में अच्छा धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. पारिवारिक तौर यात्रा भी हो सकती है. लंबे समय से जो काम अटका था अब तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे. नौकरी बदलने, प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता दिख रहा है. 

कुंभ

शनि-बुध का मार्गी होना और राहु का नक्षत्र परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है. पति-पत्नी का जीवन खुशहाल रहेगा. नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं. जातकों के लिए बेहतर जगह निवेश करने के भी खास योग बन रहे हैं. घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. रिश्तेदारों का आगमन भी होने की संभावना है.

कुंभ राशि वालों के रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी. यह युति निर्णय लेने की क्षमता और कार्यक्षमता को मजबूत करेगी. स्वास्थ्य में सुधार और आर्थिक स्थिरता के संकेत भी साफ दिख रहे हैं. आर्थिक मामलों में राहत और अचानक धन लाभ भी संभव है. 

