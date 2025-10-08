scorecardresearch
 

Gajkesari Yog 2025: धनतेरस से पहले बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Gajkesari Yog 2025: धनतेरस से पहले बनने रहा गजकेसरी योग इस बार कई राशियों की किस्मत चमकाने वाला है. यह राजयोग कई राशियों के जीवन में धन, समृद्धि और तरक्की के नए अवसर लेकर आएगा. जानिए किन राशियों को मिलेगा इसका खास फायदा.

गुरु चंद्रमा की युति से बनेगा गजकेसरी राजयोग (Photo: ITG)
गुरु चंद्रमा की युति से बनेगा गजकेसरी राजयोग (Photo: ITG)

Gajkesari Yog 2025: इस बार धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर, शनिवार को मनाया जाएगा. धनतेरस को धनत्रयोदशी, धन्वंतरी त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है. पंचांग के अनुसार, इस बार धनतेरस से पहले गजकेसरी योग का निर्माण होने जा रहा है. दरअसल, 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में गुरु-चंद्रमा की युति होने जा रही है, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण होने जा रहा है. 

ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है. कहते हैं कि जब जातक की कुंडली में यह राजयोग बनता है तो उसके जीवन में मानसिक शांति और खुशियों का आगमन होने लगता है. साथ ही, इस योग से व्यक्ति धन, संपत्ति, यश, मान-सम्मान, अच्छा स्वास्थ्य, और सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होता है. यह योग व्यक्ति को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र, जैसे शिक्षा, व्यापार, या राजनीति में अपार सफलता दिलाता है. तो चलिए जानते हैं कि 12 अक्टूबर को बनने जा रहे गजकेसरी योग से कौन सी राशियां लाभान्वित होंगी.  

1. वृषभ

गजकेसरी योग वृषभ राशि वालों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है. लंबे समय से अटके हुए काम अब पूरे होंगे. करियर में तरक्की और मान-सम्मान मिलने के योग हैं. जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह सही समय है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में भी खुशियां बढ़ेंगी.

2. मिथुन

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक रूप से बहुत शुभ रहने वाला है. धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए यह समय लाभदायक साबित होगा. परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम जीवन में भी मिठास बढ़ेगी.

3. कन्या
 
कन्या राशि वालों की किस्मत इस योग से चमक सकती है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सम्मान मिलने की संभावना है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलेगा. परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है. मानसिक शांति बनी रहेगी और सेहत में भी सुधार दिखेगा.

