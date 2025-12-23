scorecardresearch
 
Gajkesari Yog 2026: पावरफुल गजकेसरी योग से शुरू होगा नया साल 2026! ये 3 राशियां होंगी मालामाल

Gajkesari Yog 2026: नए साल 2026 में गुरु-चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग बनेगा, जो ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना जाता है. यह योग सभी राशियों के लिए बहुत ही सकारात्मक माना जा रहा है, लेकिन इसका विशेष प्रभाव 3 राशियों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. तो आइए जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में.

गुरु चंद्रमा की युति से बनेगा गजकेसरी राजयोग (Photo: ITG)

Gajkesari Yog 2026: नया साल 2026 शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में लोग इस वर्ष को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक भी हो रहे हैं. हर व्यक्ति के मन में सिर्फ एक ही सवाल उत्पन्न हो रहा है कि नया साल कैसा रहने वाला है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 2 जनवरी 2026, शुक्रवार को गुरु-चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा. दरअसल, इस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं. ऐसे में चंद्रमा-गुरु की शुभ युति से मिथुन राशि में गजकेसरी योग बन रहा है. 

ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग बहुत ही शुभ और लाभकारी योग माना जाता है. इस योग के बनने से कई राशियों को आर्थिक लाभ, नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी. आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में. 

वृषभ

गजकेसरी योग वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. रुका हुआ पैसा मिलने के योग बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सैलरी में बढ़ोतरी मिल सकती है. निवेश से जुड़े फैसले लाभकारी रहेंगे. पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. 

मिथुन

मिथुन राशि के लिए यह योग शुभ रहेगा. 2026 में आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में स्थिरता आएगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों को विस्तार के अवसर मिलेंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. अटके काम पूरे होंगे. बड़े लोगों से सहयोग मिलेगा. सही फैसले, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ यह योग आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है. 

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए यह योग साझेदारी और बिजनेस में लाभ देगा. नए कॉन्ट्रैक्ट, डील या प्रोजेक्ट हाथ लग सकते हैं. वैवाहिक जीवन और रिश्तों में संतुलन बनेगा. आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी. शिक्षा, अध्यात्म, विदेश यात्रा और करियर ग्रोथ के योग बनेंगे. छात्रों और रिसर्च से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है.

