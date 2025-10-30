Gajkesari Yog November 2025: 10 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे गजकेसरी योग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Gajkesari Yog 2025: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही खास माना जाता है. जब भी गुरु अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव लोगों के जीवन पर देखने को मिलता है. पंचांग के अनुसार, अतिचारी गुरु ने 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश किया था और 5 दिसंबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे. इसी परिवर्तन के कारण गुरु हर दिन किसी न किसी ग्रह के साथ शुभ और अशुभ राजयोग का निर्माण भी करते हैं.

वहीं, 10 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करने वाले हैं. दरअसल, 10 तारीख को चंद्रमा दोपहर 1 बजकर 02 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से गजकेसरी योग बनेगा. वहीं, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आकर पहले से ही हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर चुके हैं. तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों शुभ राजयोगों के बनने से किन राशियों को फायदा होने जा रहा है.

1. मेष

10 नवंबर को बनने जा रहे गजकेसरी योग से मेष राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू होगा. व्यापार में लाभ की संभावनाएं बन रही हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. साथ ही, हर काम से फायदा ही मिलेगा. यह समय इन लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. ऑफिस या कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का साथ प्राप्त होगा. परिवार में किसी बड़ी खुशखबरी का आगमन हो सकता है. पैसा कमाने के नए मार्ग खुलेंगे.

2. कर्क

गजकेसरी योग से बनने से कर्क राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है. लंबे समय से चल रही मेहनत का पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होगा. नौकरी वाले लोगों को लाभ मिलेगा. आय में बढ़ोतरी पाएंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. वहीं, ऑफिस में प्रमोशन मिलने का भी संयोग बन रहा है.

3. वृश्चिक

लंबे समय से चली आ रही आर्थिक और मानसिक परेशानियों से राहत मिलेगी. धन संबंधी स्थिति में सुधार के संकेत हैं. कोई अधूरा कार्य इस समय पूरा हो सकता है. प्रॉपर्टी या संपत्ति में निवेश करने के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. करियर में उन्नति और नए कार्यों की शुरुआत के अवसर मिलेंगे. आर्थिक रूप से लाभदायक स्थितियां बनेंगी. परिवार में शुभ समाचार या मांगलिक कार्यक्रम के योग भी दिखाई दे रहे हैं.

