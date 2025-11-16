Gajkesari Rajyog 2025: दिसंबर में बनेगा शुभ गजकेसरी योग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गजकेसरी राजयोग को अत्यंत शुभ माना जाता है. यह योग तब बनता है जब गुरु और चंद्रमा एक ही राशि में युति करते हैं. वर्ष 2025 में 8 दिसंबर को यह विशेष योग कर्क राशि में बनने जा रहा है, क्योंकि इस समय गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में भ्रमण करेंगे.उसी दिन चंद्रमा भी कर्क में आएगा. गुरु और चंद्रमा दोनों जल तत्व से जुड़े ग्रह हैं, और इनकी युति व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सम्मान, भाग्य और शांति लाती है. आइए जानें कि यह योग कौन सी तीन राशियों के लिए शुभ होगा.

मिथुन राशि

गजकेसरी राजयोग मिथुन राशि के दूसरे भाव में बनेगा, जो धन और परिवार का प्रमुख भाव है.इस योग के प्रभाव से आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, पुरानी आर्थिक रुकावटें दूर होंगी. सेविंग बढ़ने लगेगी. परिवार में माहौल अच्छा रहेगा.आपकी वाणी की प्रभावशीलता बढ़ेगी, जिससे आपके काम और संबंध दोनों मजबूत होंगे. यह समय आर्थिक स्थिरता और सम्मान में वृद्धि का है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह योग ग्यारहवें भाव में बन रहा है, जो लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है. इस दौरान बड़े वित्तीय लाभ, रुके हुए कामों में तेजी, और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने की संभावना है. आपकी कई अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं.करियर या बिज़नेस में आय बढ़ने के मौके मिलेंगे. यह समय आपके लिए तरक्की और सफलता लेकर आएगा.

तुला राशि

तुला राशि के दसवें भाव में यह राजयोग बन रहा है, जो करियर और प्रतिष्ठा से जुड़ा है. इस योग से करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धि, प्रमोशन, अथॉरिटी का बढ़ना और व्यापार में विस्तार के मौके मिल सकते हैं. पिता या वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा. आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यह समय पेशेवर जीवन में मजबूती और आगे बढ़ने का है.

