New Year 2026 Upay: नए साल की पहली शाम जरूर करें ये उपाय, पूरे साल बनी रहेगी बरकत

New Year 2026 Upay:अगर नए साल की शुरुआत कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों के साथ की जाए, तो पूरे साल घर और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है. शास्त्रों और वास्तु के अनुसार, नए साल पर किए गए छोटे-छोटे उपाय बड़े शुभ फल देते हैं.

नए साल की शाम करें ये उपाय.(Photo: Pixabay)

New Year Upay: नए साल की शुरुआत हमेशा नई उम्मीदों, नए संकल्पों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ की जाती है.  हर कोई चाहता है कि आने वाला साल सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो. ऐसे में अगर साल के पहले ही खास दिन को धार्मिक और वास्तु उपायों के साथ शुरू किया जाए, तो पूरे वर्ष जीवन में शुभता बनी रहती है. आज का दिन इसी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना का विशेष संयोग बन रहा है. साथ ही आज साल का पहला प्रदोष व्रत भी है, जो भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. जानते है नए साल की शाम को करने वाले कुछ उपायों के बारे में जिन्हें कर लेने से पूरे साल शुभता बनी रहेगी.

शाम की पूजा के बाद करें ये काम


शाम की पूजा के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें.  मान्यता है कि प्रदोष काल में की गई शिव पूजा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है.  वहीं भगवान विष्णु का स्मरण जीवन में स्थिरता, संरक्षण और सकारात्मक दिशा प्रदान करता है.  इस शुभ अवसर पर दीपक जलाकर, “ॐ नमः शिवाय” और “ॐ नमो नारायणाय” मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है.

इन चीजों से उतारे घर की नजर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, आज के दिन पूरे घर की नज़र उतारना बहुत शुभ होता है. ऐसा करने से पूरे साल घर और परिवार को बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सकता है. नजर उतारने के लिए पीली सरसों, कपूर, तेजपत्ता और धूप को एक साथ जलाएं. इन चीजों को सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर, फिर पूरे घर में हर कमरे, रसोई और पूजा स्थान में घुमाएं.  इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. 

नज़र उतारने के बाद बची हुई जली सामग्री को घर में न रखें. इन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए, ताकि नकारात्मकता वहीं समाप्त हो जाए। यदि किसी व्यक्ति विशेष की नजर उतारनी हो, तो इन चीज़ों को सात बार उसके सिर के ऊपर से वार दें.  यह प्रक्रिया मानसिक और ऊर्जात्मक रूप से सुरक्षा प्रदान करती है.

घर के बाहर रखें ये चीज

इसके साथ ही, घर के बाहर एक कटोरे या बर्तन में साफ पानी भरकर रख दें.  मान्यता है कि इससे पूरे वर्ष घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और नकारात्मक प्रभाव दूर रहते हैं. मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाना भी वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। यह घर को बुरी शक्तियों से बचाने और सौभाग्य बढ़ाने का प्रतीक है.

