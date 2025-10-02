scorecardresearch
 

Dussehra 2025: दशहरा पर आज बन रहा है ग्रहों का शुभ संयोग, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Dussehra 2025: दशहरा पर आज सभी ग्रहों की विशेष स्थिति का निर्माण होने जा रहा है. इन सभी ग्रहों के कारण कई राशियों का अच्छा समय शुरू होने वाला है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा.

दशहरा पर बन रहा है ग्रहों का दुर्लभ संयोग (Photo: ITG)
Dussehra 2025: पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन मास की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है. दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है. ज्योतिर्विदों के अनुसार, दशहरा पर आज ग्रहों का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है. दरअसल, आज कन्या राशि में सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे. वहीं, गुरु मिथुन राशि में हैं, राहु कुंभ राशि में हैं, शुक्र और केतु सिंह राशि में युति कर रहे हैं. वहीं, मंगल तुला राशि में हैं और शनि मीन राशि में वक्री स्थिति में बैठे हैं. साथ ही, आज चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इनके अलावा, आज गुरु बुध एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित रहकर केंद्र दृष्टि योग का निर्माण भी कर रहे हैं.

ग्रहों की इस अद्भुत चाल के अलावा आज रवि योग, सुकर्मा योग और धृति योग का निर्माण भी होने जा रहा है. ये सभी शुभ योग और ग्रहों की चाल दशहरे के लिए बहुत ही खास मानी जा रही है. तो चलिए जानते हैं कि आज से किन राशियों का फायदा होने जा रहा है.

1. मेष

मेष राशि वालों के लिए यह दशहरा नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आया है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. पुराने तनाव कम होंगे. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. कुछ मामलों में आपको सम्मान मिल सकता है. परिवार में किसी शुभ अवसर की संभावना है. अगर कोई निवेश या नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है. यात्रा या नए संपर्क से भी लाभ होगा.

2. कर्क

कर्क राशि के लिए दशहरा विशेष रूप से शुभ है. जो लोग नौकरी या करियर को लेकर परेशान थे, उन्हें राहत मिलेगी. पैसों के मामले में भाग्य आपके साथ है. परिवार में किसी शुभ कार्य या समारोह की संभावना है. पुराने मित्रों से मिलना या किसी नए सहयोगी का साथ मिलना भी लाभकारी रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और आप अपने फैसलों में आत्मविश्वास महसूस करेंगे.

3. धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह दशहरा सुख-शांति और समृद्धि लेकर आएगा. घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. किसी पुराने विवाद का समाधान होगा. नौकरी या व्यवसाय में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कुछ नए निवेश में सफलता मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन मानसिक स्थिति स्थिर रहेगी. पूजा-पाठ में मन लगेगा और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

---- समाप्त ----
