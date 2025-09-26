Dussehra 2025: दशहरा पर बनेगा ये खास संयोग, इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय

Dussehra 2025: हिंदू धर्म में दशहरा बहुत ही खास माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है. इस बार यह त्योहार 2 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा. इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है इसलिए इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन जगह जगह पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला भी जलाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके अधर्म का अंत किया था.

दशहरा का दिन केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत शुभ माना जाता है. जब ग्रह-नक्षत्रों का संयोग इस पर्व पर बनता है, तो उसका असर सीधे राशियों के जीवन पर दिखता है.ज्योतिषियों के मुताबिक, इस बार दशहरा बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन रवि योग, सुकर्मा योग और धृति योग का निर्माण होने जा रहा है. साथ ही, दशहरे के अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को बुध-मंगल की युति भी होने जा रही है. तो चलिए जानते हैं कि दशहरा पर बनने जा रहे इन दुर्लभ संयोगों से किन राशियों का अच्छा टाइम शुरू होगा.

1. मेष

दशहरे का पर्व मेष राशि वालों के लिए खुशियों का तोहफा लेकर आएगा. नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे. लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी. परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है. इस समय आपकी सामाजिक पहचान भी बढ़ेगी.

2. कर्क

कर्क राशि वालों के लिए दशहरा आत्मविश्वास और सफलता का समय साबित होगा. करियर में तरक्की मिलेगी और अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. सामाजिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा. जिन लोगों का प्रमोशन या नौकरी बदलने का इंतजार है, उनके लिए भी यह समय शुभ है.

3. धनु

धनु राशि वालों को दशहरे पर नए अवसर मिलेंगे. करियर में उन्नति होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. इस समय आपके आत्मविश्वास और मेहनत का फल जरूर मिलेगा. आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. रिश्तों में मजबूती आएगी.

