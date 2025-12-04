scorecardresearch
 
Vastu Tips: आ सकती है घर में आर्थिक समस्या, तुलसी के पास भूलकर भी न रखें ये चीजें

Vastu Tips: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है. तुलसी को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. साथ ही तुलसी की धार्मिक मान्यती भी है. वास्तु शास्त्र में घर में तुलसी का पौधा होना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा हर विपत्ति से घर और उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा करता है.

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा होना बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि तुलसी का पौधा घर और उसमें रहने वाले लोगों को हर विपत्ति से बचाता है. हिंदू धर्म में तुलसी का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है. माना जाता है कि घर में तुलसी लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. यही कारण है कि भारत में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और लोग प्रतिदिन इसके आगे दीपक जलाते हैं. कहा जाता है कि यदि तुलसी की सही देखभाल की जाए तो घर में सुख-समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास होता है. आइए जानते हैं कि तुलसी के पास कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए.

तुलसी को शिवलिंग से रखें दूर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जहां तुलसी रखी हो वहां शिवलिंग नहीं रखना चाहिए. कई लोग तुलसी के गमले में शिवलिंग स्थापित कर देते हैं और दोनों की एक साथ पूजा करते हैं. लेकिन, यह नियमों का उल्लंघन माना गया है. कथा के अनुसार, भगवान शिव ने तुलसी के पति और दैत्यों के राजा शंखचूड़ का वध किया था. इसी कारण शिव पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता और न ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है.

तुलसी के साथ गणेश जी का पूजन न करें

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के साथ गणेश जी की पूजा करना निषेध मानी जाती है. कथा के अनुसार, एक बार तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गणेश जी ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए इसे अस्वीकार कर दिया था. इससे क्रोधित होकर तुलसी ने गणेश जी को दो विवाह का श्राप दे दिया, जिसके बाद गणेश जी ने तुलसी को राक्षस से विवाह का श्राप दिया. तभी से गणेश पूजन में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है.

3. तुलसी के पास जूते चप्पल न रखें

वास्तु के मुताबिक, तुलसी के पौधे के पास जूते-चप्पल रखना अपवित्र माना गया है. कहा जाता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में जूते-चप्पल पास रखने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं और इससे धन हानि एवं आर्थिक संकट के योग बनते हैं.

4. झाडू न रखें पास

शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पास भूलकर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए. झाड़ू का संबंध घर की गंदगी से होता है, इसलिए इसे तुलसी के पास रखना अनादर माना जाता है. ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास बढ़ने तथा समस्याएं बढ़ने की आशंका बनती है.

5. तुलसी के पास न लगाएं कांटेदार पौधे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पास कांटेदार पौधे लगाना अशुभ माना गया है. इससे घर में तनाव, कलह और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. यदि गुलाब का पौधा लगाना चाहें, तो उसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें क्योंकि गुलाब भी कांटेदार पौधा होता है.

6. कुछ खास दिन नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी के पत्ते

शास्त्रों के मुताबिक, कुछ विशेष दिनों पर तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है जैसे एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन आदि. इसके अलावा रात के समय भी तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है. यदि पत्तों की आवश्यकता न हो तो उन्हें अनावश्यक रूप से न तोड़ें, क्योंकि यह तुलसी का अनादर माना जाता है.

