scorecardresearch
 

Feedback

Diwali 2025: दिवाली से पहले घर से निकाल दें ये 6 अशुभ चीजें, आदमी को बनाती हैं बदनसीब

Diwali 2025: इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस से दीपोत्सव शुरू हो जाएगा. 20 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या पर दिवाली मनाई जाएगी. कहते हैं कि दिवाली से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए और घर से कुछ अशुभ चीजों को बाहर फेंक देना चाहिए.

Advertisement
X
दिवाली आने से पहले घर से बाहर कर दें ये 6 अशुभ चीजें (Photo: AI Generated)
दिवाली आने से पहले घर से बाहर कर दें ये 6 अशुभ चीजें (Photo: AI Generated)

Diwali 2025: दिवाली का पवित्र त्योहार आने वाला है. इस साल दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. जबकि 18 अक्टूबर को धनतेरस से दीपोत्सव शुरू हो जाएगा. कहते हैं कि दिवाली-धनतेरस जैसे शुभ त्योहार आने से पहले घर की अच्छी तरह सफाई कर लेनी चाहिए और कुछ अशुभ चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए, जिनके कारण घर में दरिद्रता पांव पसारती है. ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र ने बताया है.

खंडित मूर्तियां- दिवाली से पहले घर के मंदिर की साफ-सफाई जरूर करनी चाहिए. इस दौरान टूटी या खंडित मूर्तियों को घर से बाहर निकाल दें. इन मूर्तियों को कूड़े-कचरे में बिल्कुल न फेंके. इन्हें या तो नदी-तालाब में विसर्जित कर दीजिए या फिर किसी पवित्र या खाली स्थान पर रख दीजिए.

बंद घड़ी- आपके घर में जितनी भी बंद घड़ियां हैं या तो उन्हें चालू करवा लें या फिर घर से बाहर कर दें. घर में बंद घड़ियों का होना शुभ नहीं माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, बंद घड़ियां इंसान के दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं. ऐसे लोगों के घर में दरिद्रता बहुत जल्दी पांव पसारती है.

सम्बंधित ख़बरें

Command of the Mahakal Temple: Diwali will be celebrated on October 20.
दिवाली की तारीख पर महाभ्रम, 20 या 21 अक्टूबर? ज्योतिषियों में छिड़ी बहस 
Diwali 2025 fancy light
दिवाली पर घर लगेगा लग्जरी हाउस, 300 रुपये स्टार्ट हैं लेजर प्रोजेक्टर लाइट  
Amazon Sale
Amazon दिवाली सेल में बंपर ऑफर, HP से Acer तक, लैपटॉप पर मिल रही धांसू डील 
दिल्ली की पीआर कंपनी ने दिवाली पर कर्मचारियों को 9 दिन की छुट्टी देकर सबका दिल जीत लिया. (Photo: AI Generated)
दिल्ली की एक कंपनी ने दिवाली पर दी 9 दिन की छुट्टी, कहा– त्योहार पर काम नहीं, आराम करो 
Dheerendra Shastri: We will make India a Hindu nation.
'दूसरों के त्योहार पर ज्ञान क्यों नहीं देते', दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण को लेकर धीरेंद्र शास्त्री का तंज 

जंग लगी चीजें- यदि घर में जंग लगा हुआ लोहा या अनुपयोगी सामान पड़ा है तो उसे तुरंत बाहर कर दीजिए. कोई भी ऐसा सामान जो बहुत दिनों से उपयोग नहीं हुआ है. टूटा-फूटा या खराब हो चुका है, उसे फौरन बाहर कर दें. जंग लगा हुआ ताला, पुराने खोटे सिक्के, पुराने बर्तन या कोई भी गैर-जरूरी सामान घर में बिल्कुल न रहने दें.

Advertisement

खराब फर्नीचर- दिवाली की सफाई में टूटा हुआ फर्नीचर भी घर से बाहर करें. दीमक लगा सोफा, टूटी हुई कुर्सी या जंग खाई मेज घर में रहने रहने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. यदि वो रिपेयर कराने की स्थिति में है तो करवा लीजिए, अन्यथा घर से बाहर करना ही एकमात्र विकल्प है.

टूटा शीशा- दिवाली की सफाई में कांच का टूटा हुआ सामान भी घर से बाहर कर दें. अक्सर लोग कांच का महंगा सामान घर ले आते हैं. लेकिन उसके टूटने के बावजूद उसे बाहर नहीं फेकते हैं. ऐसा करना गलत है. घर में टूटा हुआ कांच रखना अशुभ होता है.  कांच के टूटे बर्तन या आईना रखना भी ठीक नहीं माना जाता है.

फटे-पुराने कपड़े- अपने घर में फटे-पुराने कपड़े बिल्कुल न रखें. जो कपड़े पुराने हो चुके हैं. फट चुके हैं और आप अब उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें तुरंत घर से बाहर कर दीजिए. ऐसे कपड़े आदमी को बदकिस्मत बनाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement