scorecardresearch
 

Feedback

Diwali 2025: दिवाली पर ये 6 संकेत दिखना बेहद शुभ, मां लक्ष्मी की कृपा होने का हैं इशारा

Diwali 2025 Date: इस साल दिवाली का त्योहार सोमवार, 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. कहते हैं कि दिवाली के शुभ अवसर पर कुछ खास चीजों का दिखना बहुत शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन किन चीजों का दिखना शुभ संकेत माना जाता है.

Advertisement
X
दिवाली के दिन कुछ खास चीजों का दिखना मां लक्ष्मी की कृपा होने का इशारा माना जाता है. (Photo: AI Generated)
दिवाली के दिन कुछ खास चीजों का दिखना मां लक्ष्मी की कृपा होने का इशारा माना जाता है. (Photo: AI Generated)

Diwali 2025 Date: हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. इस साल दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से आर्थिक मोर्चे पर खूब लाभ मिलता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है. इस दिन लोग अपने घरों, दुकानों और दफ्तरों में दीप जलाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं. ज्योतिषविद दिवाली के शुभ अवसर पर कुछ खास चीजों का दिखना बहुत ही शुभ मानते हैं. आइए जानते हैं कि दिवाली पर कौन सी चीजें दिखना उत्तम माना जाता है.

उल्लू
शास्त्रों में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन बताया गया है. यदि दीपावली के शुभ दिन आपको उल्लू नजर आ जाए तो समझ लीजिए बहुत जल्द आप पर देवी की कृपा होने वाली है. यह इशारा है कि आर्थिक मोर्चे पर चल रहा संकट अब जल्द समाप्त होने वाला है. इसलिए इस शुभ संकेत को बिल्कुल इग्नोर न करें.

कमल का फूल
मां लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजती हैं और उनके हाथ में भी कमल का ही फूल होता है. यदि दीपोत्सव पर आपको कमल का फूल नजर आ जाए तो समझ लीजिए धन के संचय में वृद्धि होने वाली है. दिवाली पर कमल का फूल दिखना बैंक-बैंलेंस बढ़ने का इशारा हो सकता है. दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Rate High Price
चारों वेदों में है सोने की महिमा, महंगा होने के बावजूद मिडिल क्लास के लिए मजबूरी है सोना 
दिवाली पर डबल तोहफा... DA और बोनस का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज! 
DA Hike Update
केंद्रीय कर्मचारियों को आज सरकार देगी दिवाली गिफ्ट? DA Hike पर हो सकता है फैसला 
क्या इस फेस्टिव सीजन में घर की EMI होगी कम?
रेपो रेट में कटौती की उम्मीद से रियल एस्टेट को 'डबल बूस्टर' मिलने की आस 
surya mangal yuti 2025
दिवाली से पहले बनेगी सूर्य-मंगल की युति, इन राशियों के लोग होंगे मालामाल 

कौआ
यदि दीपावली के शुभ अवसर पर आपको कौआ दिख जाए तो यह पितरों का आशीर्वाद मिलने का इशारा हो सकता है. शास्त्रों में कौए को पितरों का सूचक भी बताया गया है. यदि दिवाली जैसे शुभ अवसर पर आपके घर के आंगन या छत पर कौआ आ जाए तो समझ लीजिए आप पर पितरों की कृपा होने वाली है.

Advertisement

गाय, छिपकली, किन्नर
दिवाली के शुभ मौके पर गाय, छिपकली और किन्नरों का दिखना भी बहुत उत्तम माना गया है. ऐसा कहते हैं कि दीपोत्सव के शुभ अवसर पर इन चीजों के दिखना आपके अच्छे दिन शुरू होने का इशारा हो सकता है. यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार में वृद्धि होने का संकेत भी हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement