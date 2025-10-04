Diwali 2025: दिवाली पर ये 6 संकेत दिखना बेहद शुभ, मां लक्ष्मी की कृपा होने का हैं इशारा

Diwali 2025 Date: हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. इस साल दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से आर्थिक मोर्चे पर खूब लाभ मिलता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है. इस दिन लोग अपने घरों, दुकानों और दफ्तरों में दीप जलाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं. ज्योतिषविद दिवाली के शुभ अवसर पर कुछ खास चीजों का दिखना बहुत ही शुभ मानते हैं. आइए जानते हैं कि दिवाली पर कौन सी चीजें दिखना उत्तम माना जाता है.

उल्लू

शास्त्रों में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन बताया गया है. यदि दीपावली के शुभ दिन आपको उल्लू नजर आ जाए तो समझ लीजिए बहुत जल्द आप पर देवी की कृपा होने वाली है. यह इशारा है कि आर्थिक मोर्चे पर चल रहा संकट अब जल्द समाप्त होने वाला है. इसलिए इस शुभ संकेत को बिल्कुल इग्नोर न करें.

कमल का फूल

मां लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजती हैं और उनके हाथ में भी कमल का ही फूल होता है. यदि दीपोत्सव पर आपको कमल का फूल नजर आ जाए तो समझ लीजिए धन के संचय में वृद्धि होने वाली है. दिवाली पर कमल का फूल दिखना बैंक-बैंलेंस बढ़ने का इशारा हो सकता है. दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है.

कौआ

यदि दीपावली के शुभ अवसर पर आपको कौआ दिख जाए तो यह पितरों का आशीर्वाद मिलने का इशारा हो सकता है. शास्त्रों में कौए को पितरों का सूचक भी बताया गया है. यदि दिवाली जैसे शुभ अवसर पर आपके घर के आंगन या छत पर कौआ आ जाए तो समझ लीजिए आप पर पितरों की कृपा होने वाली है.

गाय, छिपकली, किन्नर

दिवाली के शुभ मौके पर गाय, छिपकली और किन्नरों का दिखना भी बहुत उत्तम माना गया है. ऐसा कहते हैं कि दीपोत्सव के शुभ अवसर पर इन चीजों के दिखना आपके अच्छे दिन शुरू होने का इशारा हो सकता है. यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार में वृद्धि होने का संकेत भी हो सकता है.

