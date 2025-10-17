Diwali 2025 Calender: दिवाली पंच महोत्सव, धनतेरस से भाई दूज तक, जानें 5 दिनों के पर्व का शुभ मुहूर्त

Diwali 2025 Calender: इस बार दिवाली का उत्सव 5 दिनों के लिए मनाया जाएगा यानी ये पर्व 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार, 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाएगी, 20 अक्टूबर को दिवाली की लक्ष्मी पूजा, 22 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा. तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस से लेकर भाई दूज, सभी दिनों के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे.

धनतेरस 2025 शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2025 Shubh Muhurat)

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 51 मिनट पर होगा.

धनतेरस खरीदारी शुभ मुहूर्त (Dhanteras 2025 Auspicious Muhurat To Buy Gold and Silver)

पहला मुहूर्त- सुबह 8 बजकर 50 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 33 मिनट तक रहेगा.

दूसरा मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 43 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक रहेगा.

तीसरा मुहूर्त- शाम 7 बजकर 16 मिनट से रात 8 बडकर 20 मिनट तक रहेगा.

पूजन के मुहूर्त (Dhanteras 2025 Pujan Shubh Muhurat)

द्रिंक पंचांग के अनुसार, धनतेरस के दिन पूजन का मुहूर्त शाम 7 बजकर 16 मिनट से शुरू होकर रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस शुभ मुहूर्त में आप मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरि की पूजा करें, जिनकी उपासना से आपको सुख-समृद्धि प्राप्त होगी.

छोटी दिवाली 2025 पूजन का शुभ मुहूर्त

द्रिंक पंचांग के अनुसार, छोटी दिवाली के दिन पूजन का मुहूर्त शाम 5 बजकर 47 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 57 मिनट तक रहेगा.

दिवाली 2025 शुभ मुहूर्त (Diwali 2025 Shubh Muhurat)

पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट से शुरू होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर की शाम 5 बजकर 55 मिनट पर होगा.

द्रिक पंचांग के अनुसार, दिवाली के दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन का सबसे शुभ समय शाम 7 बजकर 08 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. इस अवधि को प्रदोष काल और स्थिर लग्न का संयोग कहा गया है, जो मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जा रहा है. यानी लोगों को पूजा के लिए करीब 1 घंटा 11 मिनट का समय मिलेगा.

गोवर्धन पूजा 2025 शुभ मुहूर्त (Govardhan Puja 2025 Shubh Muhurat)

पंचांग के अनुसार, गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 54 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 22 अक्टूबर को रात 8 बजकर 16 मिनट पर होगा.

द्रिक पंचांग के अनुसार, गोवर्धन पूजा का पहला मुहूर्त 22 अक्टूबर को सुबह 6 बजकर 26 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 42 मिनट तक रहेगा. दूसरा मुहूर्त दोपहर 3 बजकर 29 मिनट से शुरू होकर शाम 5 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. इस दिन शाम की पूजा का मुहूर्त दोपहर 3 बजकर 29 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 44 मिनट तक रहेगा.

भाई दूज 2025 शुभ मुहूर्त (Bhai Dooj 2025 Shubh Muhurat)

पंचांग के अनुसार, भाई दूज की द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर की रात 8 बजकर 16 मिनट पर होगी और तिथि का समापन 23 अक्टूबर की रात 10 बजकर 46 मिनट पर होगा. उदयातिथि के अनुसार, भाई दूज 23 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा.

इस दिन भाई को टीका करने का मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 13 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 28 मिनट तक रहेगा.

