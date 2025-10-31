scorecardresearch
 

Feedback

Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर कल इस मुहूर्त में होगा श्रीहरि का पूजन, नोट कर लें टाइमिंग

Devuthani Ekadashi 2025 Shubh Muhurat: 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रख जाएगा. इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का पहला मुहूर्त सुबह 11 बजकर 42 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगा. 

Advertisement
X
देवउठनी एकादशी पर पूजन का ये रहेगा सबसे शुभ मुहूर्त (Photo: AI Generated)
देवउठनी एकादशी पर पूजन का ये रहेगा सबसे शुभ मुहूर्त (Photo: AI Generated)

Devuthani Ekadashi 2025 Shubh Muhurat: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है. इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी की तिथि 1 नवंबर को सुबह 9 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और समापन 2 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर होगा. 

मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं. साथ ही, सुख-शांति भी बनी रहती है. पौराणिक मान्यतानुसार, इस एकादशी पर जगत के पालनहार श्रीहरि 4 माह की योगनिद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं. इसी दिन चातुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्य जैसे सगाई, शादी, मुंडन, भूमि पूजन और गृहप्रवेश की शुरुआत हो जाती है. तो चलिए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन किस मुहूर्त में श्रीहरि का पूजन होगा और किस विधि से जागेंगे सृष्टि के पालन हार.

कब रहेगी देव उठनी एकादशी (Dev Uthani Ekadashi Date)

सम्बंधित ख़बरें

Dev Uthani Ekadashi 2023
गजेंद्रमोक्ष, विष्णुसहस्त्रनाम और पुरुषसूक्त... देवउठनी एकादशी पर करें इन श्लोकों का पाठ, मिलेंगे अचूक लाभ 
Dev Uthani Ekadashi 2025
देवउठनी एकादशी पर पढ़ें ये मंत्र, स्कंदपुराण में ब्रह्मा जी ने किया है जिक्र 
November Vrat Tyohar List 2025
देवउठनी एकादशी से मासिक दुर्गाष्टमी तक! नवंबर में ये सभी त्योहार देंगे दस्तक 
devuthani ekadashi 2025 bhagwaan vishnu
भगवान विष्णु की ये हैं प्रिय राशियां, भाग्य के साथ बदल जाएगी तकदीर 
devuthani ekadashi 2025 tulsi upay
देवउठनी एकादशी पर करें तुलसी के उपाय, मां लक्ष्मी लगा देंगी धन का अंबार 

द्रिक पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 1 नवंबर को सू्र्योदय के समय मौजूद रहेगा, इसलिए एकादशी का व्रत 1 नवंबर को ही रखा जाएगा. इसके अगले दिन 2 नवंबर को व्रत का पारण किया जाएगा. जिसका मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 11 मिनट से शुरू होकर 3 बजकर 23 मिनट रहेगा. 

Advertisement

देवउठनी एकादशी 2025 पूजन मुहूर्त (Devuthani Ekadashi 2025 Pujan Muhurat)

देवउठनी एकादशी के दिन पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे खास माना जा रहा है, जो कि सुबह 11 बजकर 42 मिनट से शुरू होकर दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगा. 

इसके अलावा, श्रीहरि के पूजन के लिए गोधूली मुहूर्त भी रहेगा, जो कि शाम 5 बजकर 36 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 02 मिनट तक रहेगा. 

तीसरा मुहूर्त प्रदोष काल रहेगा, जिसका समय शाम 5 बजकर 36 मिनट का रहेगा. 

देवउठनी एकादशी पूजन विधि (Devuthani Ekadashi 2025 Pujan Vidhi)

देवउठनी ग्यारस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए. इस दिन घर के दरवाजे को पानी से साफ करना चाहिए. फिर चूने व गेरू से अल्पना बनानी चाहिए. गन्ने का मंडप सजाने के बाद देवताओं की स्थापना करना चाहिए. भगवान विष्णु का पूजन करते समय गुड़, रुई, रोली, अक्षत, चावल, पुष्प रखना चाहिए. पूजन में दीप जलाकर देव जागने का उत्सव मनाते हुए 'उठो देव बैठो देव, आपके उठने से सभी शुभ कार्य हों' ऐसा कहना चाहिए. 

देवउठनी एकादशी पर भूलकर न करें ये गलतियां (Dev Uthani Ekadashi Mistakes)

1. देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और मदिरा से भी दूर रहना चाहिए. 

Advertisement

2. इसके अलावा, इस दिन भगवान विष्णु को सम्मानपूर्वक जगाकर रथ पर विराजमान करना चाहिए, उसके बाद ही उनकी पूजा-उपासना करनी चाहिए.

3. देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए. क्योंकि, इस दिन मां तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह भी होता है. 

4. इसके अलावा, एकादशी के दिन देर नहीं सोना चाहिए. बल्कि, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में  उठकर श्रीहरि के नाम का जागरण करना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Raghopur Election
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement