scorecardresearch
 

Feedback

Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर कल शनि का साया, भूलकर भी ना करें गलतियां, वरना नाराज हो जाएंगे श्रीहरि

Devuthani Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है. इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और चातुर्मास का समापन होता है. तो चलिए जानते हैं कि इस दिन कौन कौन सी गलतियों से सावधान रहना चाहिए.

Advertisement
X
देवउठनी एकादशी के दिन ये गलतियां न करें (Photo: ITG)
देवउठनी एकादशी के दिन ये गलतियां न करें (Photo: ITG)

Devuthani Ekadashi 2025: एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है. दरअसल, पूरे साल में 24 एकादशियां आती हैं जिसमें सबसे शुभ होती है देवउठनी एकादशी. यह दिन सबसे खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जाग जाते हैं.

देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. यह एकादशी हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है. इस बार देवउठनी एकादशी 1 नवबंर 2025, शनिवार को मनाई जाएगी. ज्योतिषियों के अनुसार, हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है इसलिए इस दिन कुछ गलतियों से सावधान रहना चाहिए. आइए जानते हैं उनके बारे में.

1. देवउठनी एकादशी के दिन बिना स्नान किए तुलसी माता को स्पर्श ना करें. वरना भगवान विष्णु की पूजा निष्फल मानी जाती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Devuthani Ekadashi 2025
देवउठनी एकादशी पर कल इस मुहूर्त में होगा श्रीहरि का पूजन, नोट कर लें टाइमिंग 
Dev Uthani Ekadashi 2023
गजेंद्रमोक्ष, विष्णुसहस्त्रनाम और पुरुषसूक्त... देवउठनी एकादशी पर करें इन श्लोकों का पाठ, मिलेंगे अचूक लाभ 
Dev Uthani Ekadashi 2025
देवउठनी एकादशी पर पढ़ें ये मंत्र, स्कंदपुराण में ब्रह्मा जी ने किया है जिक्र 
November Vrat Tyohar List 2025
देवउठनी एकादशी से मासिक दुर्गाष्टमी तक! नवंबर में ये सभी त्योहार देंगे दस्तक 
devuthani ekadashi 2025 bhagwaan vishnu
भगवान विष्णु की ये हैं प्रिय राशियां, भाग्य के साथ बदल जाएगी तकदीर 

2. इसके अलावा, देवउठनी एकादशी पर शनिवार का साया भी रहेगा. इसलिए, इस दिन कोई लोहा, तेल, नमक, झाड़ू, काले तिल और चमड़े से बनी कोई भी चीज न खरीदें. 

3. देवउठनी एकादशी के दिन चावल ना खाएं और साथ ही तुलसी के पत्ते ना तोड़ें. दरअसल, ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. 

Advertisement

4. इसके अलावा, इस दिन बैंगन, पालक, शलगम आदि सब्जियों का सेवन करना निषेध माना गया है. 

5. देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूरे दिन-रात श्रीहरि का नाम-जप करना चाहिए. 

6. देवउठनी एकादशी के दिन मांस-मदिरा, लहसुन-प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर बनाकर रखनी चाहिए वरना श्रीहरि नाराज हो जाते हैं.

देवउठनी एकादशी पर शनिवार का संयोग

ज्योतिर्विदों के मुताबिक, 1 नवंबर को मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी के दिन शनिवार पड़ रहा है, जो कि किसी दुर्लभ संयोग से कम नहीं माना जा रहा है. मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रीहरि के साथ शनिदेव की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगा.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement