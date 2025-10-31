Devuthani Ekadashi 2025: भगवान विष्णु की ये हैं प्रिय राशियां, भाग्य के साथ बदल जाएगी तकदीर

Dev Uthani Ekadashi 2025: 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा. मान्यतानुसार, इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योगनिद्रा से जाग जाते हैं और इसी के साथ चातुर्मास का समापन भी हो जाता है. वहीं, चातुर्मास की समाप्ति के साथ सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु की कुछ प्रिय राशियां भी हैं, जिनको एकादशी के दिन श्रीहरि के जागते ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा. तो चलिए जानते हैं श्रीहरि की प्रिय राशियों के बारे में.

1. वृषभ

वृषभ राशि वालों को हमेशा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. धन लाभ भी मिलेगा. रुके हुए कामों में भी प्रगति मिलती है. करियर में उन्नति मिलती है. भाग्य हमेशा साथ देता है, खासकर धार्मिक कार्यों में जुड़ने पर भी फायदा मिलता है. साथ ही, ये लोग दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं.

2. कर्क

कर्क राशि के जातकों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद धन और यश दोनों देगा. रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं. आय के नए स्रोत खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या ट्रांसफर का लाभ मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध और मधुर होंगे, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी.

3. सिंह

सिंह राशि वालों को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हर कार्य में सुनहरे अवसर मिलते हैं. जो काम पहले अटक गए थे, वे अब गति पकड़ेंगे. करियर और बिजनेस दोनों में तरक्की के योग हैं. पुराने निवेश से लाभ होगा. परिवार में सम्मान बढ़ेगा. किसी धार्मिक कार्य में भाग लेने से शुभ फल मिलेंगे.

4. तुला

तुला राशि के जातकों पर भगवान विष्णु की कृपा सबसे अधिक रहती है. देवउठनी के बाद यह राशि भाग्यशाली रहेगी. मनोकामनाएं पूरी होंगी, और जीवन में स्थिरता आएगी. आर्थिक रूप से यह समय लाभदायक रहेगा. आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा. मानसिक संतुलन बना रहेगा.

