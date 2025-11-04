scorecardresearch
 

Feedback

Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर बनेगा ये दुर्लभ संयोग, इन राशियों को होगा आकस्मिक धन लाभ

Dev Diwali 2025: साल 2025 की देव दिवाली बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कई सारे दुर्लभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है. इन शुभ संयोगों के कारण कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसने वाली है. तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
देव दिवाली पर बनेंगे ये सभी दुर्लभ संयोग (Photo: AI Generated)
देव दिवाली पर बनेंगे ये सभी दुर्लभ संयोग (Photo: AI Generated)

Dev Diwali 2025: देव दिवाली 5 नवंबर 2025, बुधवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार, देव दिवाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है. इस पर्व को देव दीपावली, त्रिपुरारी पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है. इस महापर्व पर भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है. 

ज्योतिषियों के नजरिए से इस बार देव दिवाली बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे. शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे. गुरु अपनी उच्च राशि में रहकर हंसराजयोग का निर्माण कर रहे हैं. शुक्र भी अपनी राशि तुला में रहेंगे. राहु कुंभ में मौजूद रहेंगे और मंगल वृश्चिक राशि में रहकर रूचक राजयोग बनाएंगे. सूर्य-शुक्र तुला राशि में मिलकर शुक्रादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं. इसके अलावा, सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी होगा. तो चलिए जानते हैं कि देव दिवाली पर बनने जा रहे इन सभी शुभ योगों से किन राशियों का अच्छा टाइम शुरू होने वाला है. 

1. मेष

सम्बंधित ख़बरें

Dev Deepawali 2025: 10 लाख दीपों से जगमगाएगी Kashi 
dev diwali 2025
देव दिवाली की रात कर लें ये 3 दिव्य उपाय, घर को स्वर्ग बना देंगी मां लक्ष्मी 
dev deepawali 2025 date
4 या 5 नवंबर, कब है देव दीपावली? जानें इस पर्व की सही तिथि और मुहूर्त 
Diwali
दुबई के शेख से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप तक... वर्ल्ड लीडर्स ने दी दिवाली की बधाई 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: ITG)
सीएम योगी ने की ये खास अपील, जानिए लोगों से इस महीने क्या करने को कहा 

देव दिवाली पर बनने जा रहे इन सभी शुभ योगों से मेष राशि वालों के जीवन में खुशियों का संचार होगा. आर्थिक क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे. प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े मामलों में भी फायदा होगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और धन की स्थिति में सुधार होगा. यदि कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह समय बेहद अनुकूल है. परिवार में आनंद का माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है.

Advertisement

2. कर्क

इस देव दिवाली पर मां लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बरसेगी. अचानक धनलाभ और संपत्ति वृद्धि के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या सम्मान मिल सकता है. परिवार में मेलजोल बढ़ेगा और आपके द्वारा लिया गया निर्णय भविष्य में बेहद लाभदायक सिद्ध होगा. आर्थिक दृष्टि से स्थिरता आएगी. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है.

3. वृश्चिक

देव दिवाली वृश्चिक राशि वालों के करियर में नई चमक लेकर आएगी. उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और प्रमोशन के योग बन रहे हैं. व्यवसाय में विस्तार की संभावनाएं प्रबल हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. घर-परिवार में भी कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है. लंबे समय से जो योजनाएं अटकी हुई थीं, वे अब गति पकड़ेंगी. करियर में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अत्यंत शुभ है. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement