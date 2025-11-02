scorecardresearch
 

Dev Diwali 2025: देव दिवाली की रात कर लें ये 3 दिव्य उपाय, घर को स्वर्ग बना देंगी मां लक्ष्मी

Dev Diwali 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाई जाती है, जिसे देवताओं के धरती पर आगमन का दिन माना गया है. मान्यता है कि इस दिन देवता काशी के घाटों पर दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं. इस पावन अवसर पर गंगा स्नान और दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

शास्त्रों के अनुसार, देव दिवाली के दिन देवी-देवता काशी के गंगा घाट पर दिवाली मनाने आते हैं. (Photo: AI Generated)
शास्त्रों के अनुसार, देव दिवाली के दिन देवी-देवता काशी के गंगा घाट पर दिवाली मनाने आते हैं. (Photo: AI Generated)

Dev Diwali 2025: कार्तिक अमावस्या पर दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है. ऐसी मान्यताएं हैं कि देव दिवाली पर देवी-देवता धरती पर अवतरित होते हैं. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन देवी-देवता काशी के गंगा घाट पर दिवाली मनाने आते हैं. इस दिन दान-स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है. कहते हैं कि जो इंसान देव दिवाली के दिन आस्था की डुबकी लेकर दान-पुण्य का काम करता है, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसका घर स्वर्ग के समान बन जाता है.

देव दिवाली की तिथि
हिंदू पंचांग के अनुसार, देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस साल यह तिथि 4 नवंबर को रात 10 बजकर 36 मिनट से लेकर 5 नवंबर को शाम 6 बजकर 48 मिनट तक रहेगी. उदिया तिथि के चलते यह पर्व 5 नवंबर को मनाया जाएगा.

देव दिवाली की रात करें ये उपाय

1. उत्तर दिशा में दीपक
देव दिवाली पर रात्रिकाल में घर की उत्तर दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं. इस दिशा में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है. कहते हैं कि देव दिवाली पर  उत्तर दिशा में दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक संकट दूर करती हैं. इतना ही नहीं, इस दिशा में दीपक जलाने से भगवान कुबेर भी प्रसन्न होते हैं.

2. दान
देव दिवाली की रात भगवान विष्णु क्षीरसागर में विश्राम करते हैं. इस दिन शाम को पूजा-पाठ के बाद पीले वस्त्र, पीला अनाज, केले, गुड़, चंदन, केसर या पीली वस्तुओं का दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है. आप चाहें तो किसी गरीब या जरूरतमंद को सामर्थ्य के अनुसार खाने की चीज या धन का भी दान कर सकते हैं.

3. तुलसी
देव दिवाली पर शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का एक दीपक जरूर जलाएं. फिर तुलसी की तीन बार परिक्रमा करते हुए मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें. शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए उन्हें तुलसी दल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं. इस दिन घर में तुलसी का नया पौधा रोपना भी बहुत उत्तम माना जाता है. कहते हैं कि देव दिवाली पर ये सरल से उपाय आपके घर को स्वर्ग के समान बना सकते हैं.

