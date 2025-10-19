scorecardresearch
 

Feedback

Diwali 2025: छोटी दिवाली की रात करें नारियल का यह खास उपाय, चमक उठेगी किस्मत

Diwali 2025: दिवाली पूजा में नारियल का विशेष महत्व होता है. यह केवल एक फल नहीं, बल्कि शुभता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. हिंदू धर्म में नारियल को “श्रीफल” कहा गया है, अर्थात वह फल जो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है.

Advertisement
X
दिवाली पर करें नारियल के उपाय (Photo: AI Generated)
दिवाली पर करें नारियल के उपाय (Photo: AI Generated)

Diwali 2025: 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जा रहा है. इसके बाद 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी. दिवाली की रात लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की जाती है. इसके अलावा घर के द्वार पर दीपक जलाना, स्वच्छता बनाए रखना, कुबेर जी और गणेश जी की पूजा करना, और सोने-चांदी या नए बर्तनों की खरीदारी करना भी शुभ होता है. दिवाली की रात कुछ उपाय भी किए जाते हैं. इन्हीं उपायों में से एक अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय नारियल से जुड़ा माना गया है.

हिंदू धर्म में नारियल को शुभ, पवित्र और देवी-देवताओं का प्रिय फल माना गया है. कहा जाता है कि दिवाली पूर्व संध्या यानी छोटी दिवाली को विशेष विधि से नारियल से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं, तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में धन-संपत्ति का आशीर्वाद देती हैं. जानते हैं छोटी दिवाली पर नारियल से जुड़े खास उपाय के बारे में 

आर्थिक तंगी होगी समाप्त 

सम्बंधित ख़बरें

yamraj worship is performed three times in a year
यमराज की पूजा साल में कितनी बार होती है? 
fireworks show mesmerizes rajkot before diwali
दिवाली से पहले राजकोट में हुई गजब की आतिशबाजी 
significance of narak chaturdashi or small diwali
नरक चतुर्दशी का महत्व क्या है? 
Diwali 2025
दिवाली की रात करें ये 6 विशेष महाप्रयोग, धन का अंबार लगा देंगी मां लक्ष्मी 
सूरत रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ (Photo: Screengrab)
'भैया घर जाना है, जगह नहीं मिल रही...' 12 घंटे बाद भी ट्रेन तक पहुंचने का इंतजार, सड़कों पर कटी रात 

छोटी दिवाली की रात हवन में उपयोग होने वाला एक अखंड नारियल घर लाएं. इस नारियल को दीपावली की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर के पास स्थित नदी या तालाब में स्नान कराएं. 

भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की होगी कृपा
दिवाली की पावन रात्रि पर जब आप भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करने बैठें, तो उस समय उस पवित्र नारियल को अपने पूजा स्थल पर अवश्य स्थापित करें. यह नारियल माता लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है और धन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है. 

Advertisement

पूजन से पहले इस नारियल को साफ जल से शुद्ध करें. एक लाल या पीले कपड़े में बांध लें. अब पूजा आरंभ करने से पहले इसे अपने सामने रखें और नारियल पर कुंकुम (सिंदूर) या रोली से सुंदर तिलक लगाएं. इसके बाद दीपक जलाकर, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की स्तुति करें. 

अब  “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” इस महामंत्र का कम से कम 108 बार जप करें.  इस दौरान मां लक्ष्मी का ध्यान करें . पूजन के पश्चात इस विशेष नारियल को 24 घंटे तक पूजा स्थल पर ही रहने दें. यह समय उस ऊर्जा को स्थिर करने का माना जाता है. अगले दिन, प्रातःकाल के शुभ मुहूर्त में इस नारियल को उठाकर तिजोरी, कैश बॉक्स या धन रखने के स्थान पर स्थापित करें. 

ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से आपके घर में वास करती है. यह उपाय न केवल धन-संपत्ति में वृद्धि करता है, बल्कि घर में शांति, सौभाग्य और आर्थिक उन्नति के योग भी बनाता है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement