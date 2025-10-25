scorecardresearch
 

Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर दुर्लभ संयोग, सूर्य और छठी मइया की कृपा से 3 राशियां होंगी मालामाल

Chhath Puja 2025: छठ का महापर्व शुरू हो चुका है. यह पर्व तीन राशियों के लिए बेहद खास है. आज नहाय खाय पर भद्रावास योग बन रहा है. इस योग के बनने से यह महापर्व और भी शुभ हो गया है.

छठ तीन राशियों के लिए बेहद शुभ (Photo: Pixabay)
छठ तीन राशियों के लिए बेहद शुभ (Photo: Pixabay)

छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है. आज शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 को नहाय-खाय है. रविवार, 26 अक्टूबर को खरना होगा. सोमवार, 27 अक्टूबर को संध्या अर्ध्य किया जाएगा, और मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को प्रातः अर्घ्य के साथ पूजा संपन्न होगी. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नहाय-खाय का दिन विशेष रूप से शुभ माना गया है. इस दिन भद्रावास योग भी बन रहा है, जो दोपहर 02:34 बजे से लेकर पूरी रात तक प्रभावी रहेगा. भद्रावास योग के दौरान भद्रा स्वर्ग लोक में स्थित होगी, जिससे इस समय किए गए धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ विशेष फलदायी माने जाते हैं.

इसके अलावा, 27 अक्टूबर 2025 को दो महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं. अतिगण्ड योग और सुकर्मा योग, इनमें से सुकर्मा योग पूरे दिन और रात्रि तक प्रभावी रहेगा. ये योग छठ पर्व के आयोजन के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं. छठ पर्व के इस अवसर पर विशेष रूप से तीन राशि वाले व्यक्तियों को लाभ होने की संभावना अधिक है. जानते हैं वो राशियां कौन सी हैं. 

सिंह राशि 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं. यही कारण है कि इस राशि के जातकों पर सूर्य देव की विशेष कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है. सूर्य देव जीवन में ऊर्जा, शक्ति, सम्मान और सफलता प्रदान करते हैं, इसलिए सिंह राशि के लोग अक्सर नेतृत्व और प्रेरणा के क्षेत्र में आगे रहते हैं. सिंह राशि के जातकों के लिए छठ का महापर्व अति शुभ परिणाम देने वाला है. व्यापार में इस समय मुनाफे के अवसर बढ़ेंगे. नए लाभ प्राप्त होंगे. करियर में पदोन्नति, सम्मान और नई जिम्मेदारियों के अवसर मिलेंगे. साथ ही, समाज में और परिवार में मान-सम्मान में वृद्धि होगी. व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. हर क्षेत्र में संतुलन और समृद्धि महसूस होगी. 

मकर राशि 
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मकर राशि के जातकों पर छठी मइया की विशेष कृपा सालभर तक बनी रहेगी. सूर्य देव का आशीर्वाद भी इस समय जातकों के जीवन में विशेष परिवर्तन लेकर आने वाला है. आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. मकर राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे. लंबे समय से टाले गए प्रयासों में सफलता मिलेगी. करियर में नए अवसर खुलेंगे. उन्नति के रास्ते सहज रूप से सामने आएंगे.  इससे पदोन्नति, सम्मान और पेशेवर क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत होगी. धन संबंधी योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी. 

कुंभ राशि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, छठ महापर्व कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ समय लेकर आ रहा है. भाग्य के दरवाजे खुलेंगे.  जीवन में नए अवसर सामने आएंगे. जातक अपने प्रयासों और मेहनत से ऊंचा मुकाम हासिल कर सकेंगे. आर्थिक दृष्टि से भी यह समय बहुत शुभ है. धन की किसी भी तरह की कमी या समस्या दूर होगी और नौकरी या व्यवसाय में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे. करियर में पदोन्नति, नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियों के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे पेशेवर जीवन में संतोष और सफलता मिलेगी. 

---- समाप्त ----
