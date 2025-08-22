scorecardresearch
 

Feedback

Chandra Grahan 2025 Date and Time: जल्द लगेगा 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण? जानें भारत में सूतक काल का समय

Chandra Grahan 2025: साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9:58 बजे शुरू हो जाएगा. चंद्र ग्रहण का समापन देर रात 1.26 बजे होगा. ज्योतिष के अनुसार यह ब्लड मून होगा. ग्रहण के दौरान सूतक काल लागू होगा, जिसमें पूजा-पाठ और शुभ कार्य वर्जित हैं.

Advertisement
X
चंद्र ग्रहण 2025 (File Photo: Pixel)
चंद्र ग्रहण 2025 (File Photo: Pixel)

Chandra Grahan 2025 kab hai: साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर, रविवार को लगने जा रहा है. इस दिन पितृ पक्ष का संयोग भी बनने वाला है. हिंदू पंचांग के मुताबिक, साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, जो कि कुंभ राशि और भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाला है. भारत में चंद्र ग्रहण लगने की वजह से इसका सूतक काल भी मान्य होगा.

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है. तो चलिए अब जानते हैं कि भारतीय समयानुसार, साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण का कितने बजे लगेगा. सूतक काल कितने बजे से शुरू होगा और भारत के अलावा ये किन किन देशों में दिखाई देगा.

चंद्र ग्रहण का समय (Chandra Grahan 2025 Timings)

सम्बंधित ख़बरें

Chandra Grahan
India में कब लगेगा Chandra Grahan?  
Chandra Grahan 2025 (Photo: Getty Images)
7 सितंबर को भारत में लगेगा चंद्र ग्रहण, दोपहर को इतने बजे शुरू होगा सूतक काल 
Chandra Grahan 2025
कब लगेगा साल का पहला Chandra Grahan? 
Chandra Grahan Holi
होली के दिन लग रहा है चंद्रग्रहण, भारत में क्या होगा असर? जानिए  
Chandra Grahan 2025
साल का पहला चंद्र ग्रहण शुरू, जानें क्या होली के रंग में डालेगा भंग 

साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर, रविवार को रात 9 बजकर 58 मिनट पर लगेगा और इसका समापन 8 सितंबर की रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगा. ज्योतिषियों की मानें तो, 7 सितंबर को दिखने वाला चंद्र ग्रहण एकदम लाल दिखेगा, जिसे ब्लड मून (Blood Moon) के नाम से भी जाना जाता है.

कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2025 When and Where)

Advertisement

साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. भारत के अलावा चंद्र ग्रहण को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा. 

चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं (Chandra Grahan 2025 Sutak Kaal Timing)

चंद्र ग्रहण के शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है. चूंकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल का प्रभाव भी यहां लागू होगा. इस दौरान पूजा-पाठ और अन्य शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है. आगामी चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर को 12.57 बजे शुरू हो जाएगा.

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या न करें (Chandra Grahan 2025 dos and donts) 

1. चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध न करें, क्रोध करने से अगले 15 दिन आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं. 
2. चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण न करें. साथ ही पूजा पाठ करना भी वर्जित माना जाता है. 
3. चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या श्मशान भूमि के पास नहीं जाना चाहिए. इस दौरान नकारात्मक शक्तियां काफी ज्यादा हावी रहती हैं. 
4. चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति को किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. माना जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है. 

Advertisement

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें 

1. चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए, जो कि दस गुना फलदायी माना जाता है. 
2. चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करके, गरीबों का दान देना चाहिए. 
3. चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए. ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है. 
4. ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement