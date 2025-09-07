Chandra Grahan 2025: भारत में आज रात लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें आपके शहर में कितने बजे दिखेगा

Chandra Grahan 2025: आज रात साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा. ग्रहण की अवधि कुल 3 घंटे 28 मिनट की होगी. ये चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ और गुरु के नक्षत्र पूर्वभाद्रपद में लगने वाला है. जब चांद पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है तो चंद्र ग्रहण लगता है. भारत के अलावा यह दुर्लभ घटना यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों से भी देखी जा सकेगी. आइए जानते हैं कि भारत के शहरों में यह चंद्र ग्रहण कितने बजे दिखाई देगा.

भारत में कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण?

उत्तर भारत: दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ

पश्चिम भारत: मुंबई, अहमदाबाद, पुणे

दक्षिण भारत: चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि

पूर्वि भारत: कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहटी

सेंट्रल भारत: भोपाल, नागपुर, रायपुर

भारत के बड़े शहरों में कितने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण

चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार, 7 सितंबर की रात 09.58 बजे से शुरू होकर मध्य रात्रि 01.26 बजे तक दिखाई देगा. भारत के सभी बड़े शहरों में चंद्र ग्रहण 09.58 से दिखना शुरू हो जाएगा. पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना दिखना काफी दुर्लभ होता है. इससे पहले भारत में व्यापक रूप से दिखाई देने वाला पूर्ण चंद्रग्रहण 2018 में हुआ था. अगला ऐसा अवसर 31 दिसंबर 2028 को मिलेगा.

कब लगता है चंद्रग्रहण ?

चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है. इससे सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है. इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है.

पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगता है?

पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है, जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पूरा चांद पृथ्वी की छाया से ढक जाता है. इस समय चंद्रमा लाल रंग का दिखाई दे सकता है. इसलिए इसे कभी-कभी ब्लड मून भी कहा जाता है.

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है. इस समय पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने से बचने की सलाह दी जाती है. कुछ लोग ग्रहण के दौरान दान, उपवास और मंत्र जप करते हैं. ज्योतिष में माना जाता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव लोगों की मानसिक स्थिति और भाग्य पर पड़ सकता है.

