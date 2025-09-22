Chanakya Niti: धरती पर ही स्वर्ग जैसा सुख भोग लेते हैं ये 3 लोग, कोसों दूर रहती है गरीबी

चाणक्य नीति में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, सम्मान और स्थिरता प्राप्त कर सकता है. चाणक्य के नीति शास्त्र में मानव जीवन और समाज से जुड़े कई सिद्धांतों के बारे में बताया गया है. इनमें से एक सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि ऐसे तीन प्रकार के लोग हैं, जो धरती पर स्वर्ग समान सुखों का अनुभव करते हैं. आइए, अब जानते हैं कि ये तीन प्रकार के लोग कौन हैं और वे अपने जीवन में सफलता और संतोष कैसे प्राप्त करते हैं.



“यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी।

विभवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि।

आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया है कि तीन प्रकार के लोग ऐसे हैं, जो अपने जीवन में हमेशा सुखी और सम्पन्न रहते हैं. ये लोग जीवन में हमेशा कामयाब होते हैं. ऐसे लोगों से दुख, परेशानियां कोसों दूर रहती हैं. इनके घर-परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.

1. भाग्यशाली होता है ऐसा पिता

आचार्य चाणक्य के अनुसार, पृथ्वी पर जिस पिता का पुत्र पूरी तरह उनके वश में रहता है और अपने पिता की हर बात मानता है, ऐसे पिता धरती पर रहते हुए ही स्वर्ग जैसे सुखों का अनुभव करते हैं. वर्तमान समय में पिता-पुत्र के बीच अक्सर मनमुटाव देखने को मिलते हैं, लेकिन वो पिता भाग्यशाली होते हैं, जिनके पुत्र उनकी आज्ञा का पालन करते हैं. चाणक्य के मुताबिक ऐसे परिवारों में खुशियां और शांति हमेशा बनी रहती हैं.

2. समझदार और आज्ञाकारी पत्नी

इसके अलावा, आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस व्यक्ति की पत्नी आज्ञाकारी और समझदार हो, वो व्यक्ति भी बेहद ही भाग्यशाली होता है. आज्ञाकारी पत्नी न केवल अपने पति की सहायता करती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है.

3. अपने धन से संतुष्ट

श्लोक के अंत में आचार्य चाणक्य यह भी लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए धन से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सही मायने में सुखी और धनी होता है. ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी असफलता, दुख या मानसिक तनाव का सामना नहीं करता है. उसकी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है और वो उन्हें हमेशा संतोष, आनंद और शांति का एहसास होता है.

---- समाप्त ----