scorecardresearch
 

Feedback

Chanakya Niti: घर के मुखिया की इस एक गलती से उजड़ जाता है परिवार, नहीं टिकती बरकत

Chanakya Niti: चाणक्य नीति में बताया गया है कि घर के मुखिया की कुछ गलतियां पूरे परिवार को प्रभावित करती हैं. यदि घर के मालिक इन गलतियों से सावधान नहीं रहते तो इससे परिवार में तनाव, कलह और विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

Advertisement
X
हर घर के मुखिया को जरूर याद रखनी चाहिए चाणक्य की ये 3 बातें. (Photo: AI Generated)
हर घर के मुखिया को जरूर याद रखनी चाहिए चाणक्य की ये 3 बातें. (Photo: AI Generated)

Chanakya Niti: चाणक्य को भारत का सबसे विद्वान अर्थशास्त्री कहा जाता है. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जीवन के हर पहलू से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं. कहते हैं चाणक्य नीति में कही गई बातों का पालन करने से जीवन में सफलता और सुख-समृद्धि बढ़ती है. जबकि इसके विपरीत चलने वालों को कई तरह की कठिनाइयों और संकटों का सामना करना पड़ता है.

चाणक्य नीति में घर के मुखिया की कुछ ऐसी गलतियों का उल्लेख किया गया है जिनका प्रभाव केवल उस व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है. इसलिए हर घर में मालिकों को इन गलतियों से सावधान रहना चाहिए. अन्यथा आपका पूरा परिवार बिखर सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Chankya Niti
जन्म से पहले तय होती है ये पांच बातें, चाणक्य ने बताई है वजह  
chanakya niti
ऐसे लोगों का साथ होता है मृत्यु के समान, जीवन बन जाता है कष्टकारी 
chanakya niti
आखिरी सांस तक पैसों के लिए तरसते हैं ये 3 लोग, कभी घर नहीं आती मां लक्ष्मी 
Even if you are very rich, never build a house in these 5 places, Chanakya has forbidden
चाणक्य के 3 सीक्रेट्स बदल सकते हैं आपकी जिंदगी, कभी नहीं होगी पैसों की कमी  
Even if you are very rich, never build a house in these 5 places, Chanakya has forbidden
चाणक्य ने बताया पैसा इंसान का दुश्मन कब बन जाता है, आज ही सुधारें ये आदतें 

नियमों का उल्लंघन
घर का मुखिया परिवार के लिए नियम निर्धारित करता है, जिनका सभी सदस्यों को समान रूप से पालन करना होता है. यही एक आदर्श परिवार की व्याख्या है. लेकिन कई बार घर का मुखिया ही इन नियमों का पालन नहीं करता है. घर का मुखिया जब ये गलती बार-बार करने लगे तो समझ इसका हर्जाना एक न एक दिन उसके परिवार को जरूर भुगतना पड़ता है.

Advertisement

अन्न की बर्बादी
घर के किसी सदस्या को अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए. फिर चाहे वो घर का मुखिया हो या परिवार का कोई अन्य सदस्य. घर के मुखिया को खासतौर से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि घर में अन्न की बर्बादी तो नहीं हो रही है. ऐसा करने से परिवार की सुख-समृद्धि और तरक्की पर बुरा असर पड़ता है. मां अन्नपूर्णा हमेशा नाराज रहती हैं और घर पर कभी अन्न की पूर्ति नहीं होती है.

धन का गलत उपयोग
घर के मुखिया को हमेशा बजट बनाकर चलना चाहिए. हमेशा लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही धन खर्च करें. बिना योजना के धन खर्च करने से परिवार में वित्तीय संकट पैदा हो सकता है. इसलिए मुखिया को परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक फैसले लेने चाहिए. ध्यान रहे कि आपके खर्चे कभी भी आपकी आय से अधिक नहीं होने चाहिए. जिन घरों में में ऐसा होता है, वहां कभी लोगों की उन्नति नहीं होती है. हमेशा मजबूत स्थिति में रहता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement