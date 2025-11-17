Budh Uday 2025: 27 नवंबर को बुध होंगे उदय, इन 3 राशियों की पलटने वाली है किस्मत

Budh Uday 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर और परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है. ज्योतिष शास्त्र में बुध देवता को मान-सम्मान, बुद्धि और तर्क वितर्क का कारक कहते हैं. बुध की स्थिति की बदलाव जीवन में भी लाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 27 नवंबर को बुध 27 नवंबर को तुला राशि में उदित होंगे. ज्योतिषियों के मुताबिक, 12 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में अस्त हुए थे और 15 दिन अस्त होने के बाद 27 नवंबर को बुध उदय होंगे. साथ ही, बुध तुला राशि में उदय इसलिए होंगे क्योंकि 23 नवंबर को बुध तुला राशि में गोचर करेंगे. ऐसे में बुध के तुला राशि में उदित होने से कई राशियों की किस्मत साथ देने वाली है.

1. वृषभ

बुध के उदय होने से वृषभ राशि वालों का अच्छा टाइम शुरू होगा. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. दफ्तर में जो काम अधूरे पड़े थे, उनमें तेजी आएगी. बातचीत का तरीका इतना प्रभावशाली होगा कि लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे. मार्केटिंग से जुड़े जातकों को विशेष फायदा मिलेगा. मानसिक तनाव कम होगा. सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी. करियर और निजी जीवन में संतुलन की स्थिति बनी रहेगी.

2. कर्क

बुध का उदित होना कर्क राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है. योजनाएं एकदम सटीक बनेंगी. सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. काम करने का ढंग व्यवस्थित होता जाएगा. करियर में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बड़े अधिकारियों से समर्थन मिलने की प्रबल संभावना बनती है. आर्थिक मामलों में भी राहत मिलेगी. खर्चो पर नियंत्रण बनेगा.

3. धनु

बुध के उदित होना धनु राशि वालों के लिए लाभकारी माना जा रहा है. वित्तीय निर्णय में सफलता मिलने की संभावना है. निवेश से जुड़े कार्य आगे बढ़ेंगे. नौकरी करने वालों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है. छात्रों का शिक्षा पर फोकस बढ़ेगा. परिवार से जुड़ी गलतफहमियां दूर होंगी. व्यापारियों के लिए य वक्त अच्छा माना जा रहा है और मुनाफा बढ़ने का संकेत मिल रहा है.

