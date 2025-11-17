scorecardresearch
 

Feedback

Budh Uday 2025: 27 नवंबर को बुध होंगे उदय, इन 3 राशियों की पलटने वाली है किस्मत

Budh Uday 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुद्धि के दाता बुध 27 नवंबर को तुला राशि में उदय होने जा रहे हैं. जब भी बुध उदित अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वह हर व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं. चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
बुध के तुला राशि में उदय होने से इन राशियों को होगा फायदा (Photo: ITG)
बुध के तुला राशि में उदय होने से इन राशियों को होगा फायदा (Photo: ITG)

Budh Uday 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर और परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है. ज्योतिष शास्त्र में बुध देवता को मान-सम्मान, बुद्धि और तर्क वितर्क का कारक कहते हैं. बुध की स्थिति की बदलाव जीवन में भी लाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 27 नवंबर को बुध 27 नवंबर को तुला राशि में उदित होंगे. ज्योतिषियों के मुताबिक, 12 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में अस्त हुए थे और 15 दिन अस्त होने के बाद 27 नवंबर को बुध उदय होंगे. साथ  ही, बुध तुला राशि में उदय इसलिए होंगे क्योंकि 23 नवंबर को बुध तुला राशि में गोचर करेंगे. ऐसे में बुध के तुला राशि में उदित होने से कई राशियों की किस्मत साथ देने वाली है. 

1. वृषभ 

बुध के उदय होने से वृषभ राशि वालों का अच्छा टाइम शुरू होगा. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. दफ्तर में जो काम अधूरे पड़े थे, उनमें तेजी आएगी. बातचीत का तरीका इतना प्रभावशाली होगा कि लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे. मार्केटिंग से जुड़े जातकों को विशेष फायदा मिलेगा. मानसिक तनाव कम होगा. सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी. करियर और निजी जीवन में संतुलन की स्थिति बनी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

shani budh guru vakri 2025
गुरु-शनि सहित इन 5 ग्रहों की चाल वक्री, कल से इन 3 राशियों पर मंडराएगी आफत 
Planet Alignment
5 ग्रह एकसाथ वक्री! आज से शुरू होने वाले हैं इन 4 राशियों के अच्छे दिन 
Shani Vakri 2025, Mercury Vakri July 2025, Rahu Ketu Vakri Sawan,
शनि की राशि में राहु का गोचर, इन 3 राशियों के लिए लकी रहेगा नया साल 2026 
Mercury-Saturn Yoga 2025
बुध-शनि का दुर्लभ संयोग, 20 नवंबर तक इन 3 राशियों को खूब होगा धन लाभ 
guru budh vakri 2025
नवंबर में गुरु-बुध चलेंगे उल्टी चाल, अगले 1 महीने इन 5 राशियों को होगा खूब लाभ 

2. कर्क

बुध का उदित होना कर्क राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है. योजनाएं एकदम सटीक बनेंगी. सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. काम करने का ढंग व्यवस्थित होता जाएगा. करियर में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बड़े अधिकारियों से समर्थन मिलने की प्रबल संभावना बनती है. आर्थिक मामलों में भी राहत मिलेगी. खर्चो पर नियंत्रण बनेगा. 

Advertisement

3. धनु

बुध के उदित होना धनु राशि वालों के लिए लाभकारी माना जा रहा है. वित्तीय निर्णय में सफलता मिलने की संभावना है. निवेश से जुड़े कार्य आगे बढ़ेंगे. नौकरी करने वालों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है. छात्रों का शिक्षा पर फोकस बढ़ेगा. परिवार से जुड़ी गलतफहमियां दूर होंगी. व्यापारियों के लिए य वक्त अच्छा माना जा रहा है और मुनाफा बढ़ने का संकेत मिल रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement