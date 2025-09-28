scorecardresearch
 

Feedback

Budh Uday 2025: दशहरा पर बुध होंगे कन्या राशि में उदय, इन राशियों को होगा फायदा

Budh Uday 2025: इस साल दशहरा बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस दिन ग्रहों की चाल बड़ा बदलाव दिखा रही है. दरअसल, इस दिन बुध के उदय से कई राशियों की किस्मत पलट सकती है. व्यापार, करियर और पढ़ाई से जुड़े मामलों में नया जोश और अवसर मिलने के संकेत हैं.

Advertisement
X
बुध उदय 2025 (Photo: ITG)
बुध उदय 2025 (Photo: ITG)

Budh Uday 2025: इस बार दशहरा 2 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा. पंचांग के मुताबिक, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हर साल दशहरा यानी विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है. ग्रहों और नक्षत्रों के नजरिए से दशहरा इस बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन बुध देवता कन्या राशि में उदय होने जा रहे हैं. और इसके अगले दिन बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे. 

ज्योतिष शास्त्र में बुध का उदय होना बहुत ही खास माना जाता है. जानकारों के अनुसार, बुध ग्रह को व्यापार, व्यवसाय तथा वाणी का कारक माना जाता है. साथ ही, इन्हें सभी ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है. जब बुध उदय होते हैं तो इनकी सकारात्मक शक्ति कई राशियों पर खास असर डालती है. इस समय व्यापार, करियर और शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छा फल मिलता है. तो चलिए जानते हैं कि बुध के उदय होने से किन राशियों को फायदा होने वाला है. 

1. वृषभ

सम्बंधित ख़बरें

Mangal Budh Yuti 2025
दशहरे के अगले दिन मंगल-बुध की युति, ये 3 राशि वाले हो सकते हैं अमीर 
Budh Gochar 2025
नवरात्र की अष्टमी के बाद बुध करेंगे राशि परिवर्तन, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी 
Surya mangal shukra budh sanyog 2025
नवरात्र के बाद बदलेगी इन तीन राशियों की किस्मत, होगा बेशुमार धनलाभ  
Surya mangal shukra budh sanyog 2025
5 दिन में सूर्य सहित 4 ग्रहों का गोचर, 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू 
Ganesh Chaturthi Bhog 2025
बुधवार को गणपति पूजन से दूर होगा बुध दोष, धनधान्य की होगी वर्षा 

वृषभ राशि वालों के लिए बुध का उदय सुनहरे मौके लेकर आएगा. व्यापार में नई डील मिलने की संभावना है और पार्टनरशिप में फायदा होगा. नौकरी करने वालों को तरक्की और सम्मान मिलेगा. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से लोग प्रभावित होंगे और इसका सीधा असर करियर पर दिखेगा.

Advertisement

2. सिंह

सिंह राशि पर बुध की विशेष कृपा रहने वाली है. इस समय बुद्धिमानी और सही फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी. करियर और बिजनेस में नई दिशा मिलेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है. आर्थिक रूप से भी यह समय लाभ देने वाला रहेगा.

3. तुला

तुला राशि के जातकों को बुध के उदय से करियर में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. बिजनेस में विस्तार होगा और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे. यात्रा से भी लाभ होगा. इस समय आपकी योजना और मेहनत का बेहतरीन परिणाम मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement