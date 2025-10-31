Grah Gochar 2025: नवंबर में चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य, बुध–शुक्र बनाएंगे शक्तिशाली चालीसा योग

नवंबर की शुरुआत बेहद शुभ योग के साथ हो रही है. दरअसल 31 अक्टूबर 2025 की शाम 07:43 बजे से वैदिक ज्योतिष के दो अत्यंत शुभ और तेजस्वी ग्रह बुध और शुक्र आपस में 40° की कोणीय स्थिति में रहेंगे. इस विशेष स्थिति को संस्कृत में ‘चत्वारिंशति योग’ या ‘चालीस योग’ कहा जाता है. अंग्रेजी में इसे नोवाइल एस्पेक्ट कहा जाता है. नोवाइल का अर्थ है नौवां भाग. यह एक सूक्ष्म या आध्यात्मिक योग होता है. इस योग के बनने से नवंबर कुछ राशियों के लिए बेहद लकी साबित होगा.

बुध बुद्धि, वाणी, तर्क, विश्लेषण और व्यापार का कारक है. वहीं शुक्र प्रेम, कला, सौंदर्य, आकर्षण और संबंधों का प्रतिनिधि ग्रह है. जब ये दोनों ग्रह नोवाइल एस्पेक्ट (40° का कोण) में आते हैं, तब जीवन में सफलता मिलती है. आइए जानते हैं, इस योग का असर विशेष रूप से किन 4 राशियों पर सबसे अधिक पड़ने की संभावना है?

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए 31 अक्टूबर 2025 का बुध–शुक्र चत्वारिंशति योग (नोवाइल एस्पेक्ट) बेहद शुभ रहेगा. आपकी राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, जब बुध अपने मित्र शुक्र के साथ इस सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली कोणीय स्थिति में आते हैं, तो यह योग वाणी, तर्कशक्ति, रचनात्मकता और सामाजिक आकर्षण में चार चांद लगा देता है. इस अवधि में आपकी बात करने की शैली, समझाने की क्षमता और विचारों की स्पष्टता लोगों को प्रभावित करेगी. आप अपने शब्दों से लोगों का विश्वास जीतेंगे. जो जातक लेखन, पत्रकारिता, अध्यापन, मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता और पहचान मिल सकती है. यदि आप किसी साझेदारी वाले कार्य या टीम प्रोजेक्ट में हैं, तो इस समय आपको मिलजुलकर काम करने से लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को भी सीनियर्स से सहयोग और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है.

Advertisement

कन्या राशि

आपकी राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, और जब यह अपने प्रिय मित्र शुक्र के साथ 40° की कोणीय स्थिति बनाता है, तो यह आपके जीवन में संवाद, समझदारी, संबंध और सौंदर्य को बढ़ावा देता है. यह समय आपकी बुद्धिमत्ता, विवेक और विश्लेषण क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. आपके विचारों में गहराई और शब्दों में प्रभावशीलता बढ़ेगी. आपकी कही हुई बातें लोगों को प्रेरित करेंगी, निर्णय लेने में आपका मार्गदर्शन महत्व रखेगा. शिक्षा, लेखन, अध्यापन, प्रबंधन या मीडिया जैसे क्षेत्रों से जुड़े जातकों को विशेष सम्मान और अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ मिलकर किया गया प्रोजेक्ट सफल होगा. व्यवसाय में साझेदारी या संयुक्त निवेश से लाभ के संकेत हैं. जो जातक लंबे समय से करियर में स्थिरता चाहते थे, उन्हें अब नई दिशा और उपलब्धि मिल सकती है.

तुला राशि

आपकी राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, और जब वह अपने मित्र बुध के साथ कोणीय स्थिति में आते हैं, तो यह आपके जीवन में सौंदर्य, समृद्धि, संतुलन और शुभ अवसर आते हैं. यह समय आपके लिए भाग्य का उदय करने वाला साबित हो सकता है. जो कार्य पहले रुकावटों के कारण पूरे नहीं हो पा रहे थे, वे अब सहजता से पूरे होंगे. नए अवसरों की प्राप्ति होगी. आप अपनी मेहनत का सही रिजल्ट प्राप्त करेंगे. यह काल आपके जीवन में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा. यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय की योजना बना रहे हैं, तो ग्रहों का यह संयोग आपके पक्ष में रहेगा.

Advertisement

मकर राशि

यह योग आपके कार्य क्षेत्र, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा. इस अवधि में आपके संवाद कौशल, प्रबंधन क्षमता और व्यवहारकुशलता से आपको सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त होंगे. यह समय प्रोफेशनल ग्रोथ और साझेदारी से लाभ का है. यदि आप किसी कंपनी, संस्था या टीम के साथ काम करते हैं, तो आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी. सहयोगी आपके पक्ष में रहेंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या अनुबंध में आपको महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी.

---- समाप्त ----