Budh Shani Yuti 2025: बुध-शनि का दुर्लभ संयोग, 20 नवंबर तक इन 3 राशियों को खूब होगा धन लाभ

Budh Shani Yuti 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुध को जहां बुद्धि, तर्क, वाणी, व्यापार, संचार का कारक माना जाता है. वहीं, शनि कर्म के आधार पर लोगों को फल देते हैं. ग्रहों के राजकुमार बुध और न्याय देव शनि एक बड़े ही दुर्लभ संयोग का निर्माण कर रहे हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, इस वक्त बुध और शनि दोनों ही अनुराधा नक्षत्र में विराजमान हैं और शनि-बुध का ये दुर्लभ संयोग 20 नवंबर तक बना रहेगा. ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि बुध और शनि का अनुराधा नक्षत्र में एकसाथ होना तीन राशि के जातकों को भाग्यशाली बना सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मिथुन राशि

शनि-बुध का यह संयोग मिथुन राशि के जातकों के लिए तरक्की और उपलब्धियों के मौके लेकर आने वाला है. इस दौरान आपकी वाणी, व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. व्यापार से जुड़ी योजनाओं में सफलता मिलेगी और अधूरे काम पूरे हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. जिन लोगों को लंबे समय से रोजगार की तलाश है, उन्हें भी इस दौरान शुभ समाचार मिल सकते हैं. साथ ही, वाणिज्यिक और पारिवारिक रिश्तों में बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए भी यह दुर्लभ संयोग अच्छे परिणाम लेकर आएगा. इस समय नौकरी करने वालों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना है. व्यापारियों को भी लाभ और नए अवसर प्राप्त होंगे. छात्रों की एकाग्रता बेहतर होने से सफलता मिलने की संभावना प्रबल रहेगी. पढ़ाई-लिखाई करने वालों के लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है. परिवार में खुशहाली और समृद्धि का माहौल रहेगा. परिवार संग किसी सुखद या धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए बुध का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश आर्थिक मजबूती और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. पुरानी योजनाएं अब फलीभूत होंगी और व्यापार में प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे. कारोबार में आपका मुनाफा डबल हो सकता है. कर्ज से राहत मिलेगी. कहीं से फंसा या अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. मानसिक शांति मिलेगी और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.

