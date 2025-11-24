scorecardresearch
 

Budh Rashifal 2026: नए साल 2026 में इन 3 राशियों को अमीर बनाएंगे बुध, दिन दूनी रात चौगुनी होगी तरक्की

Budh New Year 2026 Rashifal: साल 2026 में बुध ग्रह का कई बार गोचर होगा. और इस वर्ष यह ग्रह तीन राशियों को करियर, व्यापार में लाभ देने के साथ-साथ वाणी-संचार में भी कुशल बनाएगा, जिससे नौकरी-करियर में उनकी खूब उन्नति होगी.

2026 में बुध की स्थिति को तीन राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है.
Budh New Year 2026 Rashifal: साल 2026 ग्रहों की स्थिति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस वर्ष ग्रहों के राजकुमार बुध कई बार राशि परिवर्तन करेंगे और जातकों को लाभ देंगे. खासतौर से 2026 में बुध की स्थिति को तीन राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. इन राशियों को न केवल करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर लाभ मिलेगा, बल्कि  तर्क, वाणी और संचार के मामले में भी यह आगे रहेंगे. आइए जानते हैं कि साल 2026 किन 3 राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है.

वृषभ राशि
बुध की चाल कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम मानी जा रही है. 2026 में बुध देव आपकी आय में वृद्धि लेकर आने वाले हैं. आपको कमाई के नए स्रोत प्राप्त होंगे. शॉर्टकट तरीके से धन अर्जित करने में सफल रहेंगे. हालांकि इस मामले में थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेंगे. पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी. आपकी वाणी में सौम्यता और मिठास आएगी, जिससे पेशेवर जीवन में आपको खूब लाभ मिलेगा.

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह योग बेहद शुभ फल देने वाला साबित हो सकता है. इस वर्ष नए लोगों से आपका परिचय बढ़ेगा. लेखन, मीडिया या संचार क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष बड़ा लाभकारी सिद्ध हो सकता है. इस जातकों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा. आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी. नौकरी, वाहन या संपत्ति प्राप्ति के योग बन रहे हैं.

मीन राशि
साल 2026 में बुध मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. अविवाहित लोगों को विवाह के योग प्राप्त होंगे. करियर में नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा. जो लोग नौकरी परिवर्तन की सोच रहे हैं, उनके लिए समय अत्यंत अनुकूल रहने वाला है. धन और संपत्ति में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं.

---- समाप्त ----
