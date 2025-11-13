scorecardresearch
 

Feedback

Budh Gochar 2025: साल के अंत में बुध करेंगे 2 बार गोचर, इन राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम काल

Budh Gochar 2025: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, बुध की चाल हमेशा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती है. साल के अंत में जब बुध ग्रह दो बार राशि बदलेंगे तो कई राशियों के रुके हुए काम पूरे होंगे. साथ ही, इन लोगों को करियर, शिक्षा और आर्थिक मामलों में नए और लाभकारी मौके भी प्राप्त होंगे.

Advertisement
X
बुध गोचर (Photo: ITG)
बुध गोचर (Photo: ITG)

Budh Gochar 2025: साल 2025 के अंतिम माह यानी दिसंबर में ग्रहों के राजकुमार बुध दो बार अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे. बुध ग्रह का गोचर ज्योतिष के अनुसार सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा. बुध को ज्ञान, वाणी, व्यापार और संवाद का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है. जब बुध अपनी राशि बदलता है, तो व्यक्ति की समझ, तर्कशक्ति और निर्णय क्षमता में उल्लेखनीय परिवर्तन आता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और महीने के अंत में 29 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे. साल के अंत में होने वाले बुध के इन दो महत्वपूर्ण गोचर से कुछ राशियों के लिए सफलता और अवसरों के नए द्वार खुलने वाले हैं. 

1. मेष

सम्बंधित ख़बरें

Gajkesari Yog 2025
2026 की शुभ शुरुआत! गजकेसरी योग चमकाएगा इन राशियों की किस्मत 
vivah panchami 2025
24 या 25 नवंबर, कब मनाई जाएगी विवाह पंचमी? जानें यहां से सही तिथि 
Premanand Maharaj ने ठंड में जल्दी उठने का बताया उपाय 
गाड़ियों पर मंत्र लिखवाना सही या गलत? Premanand बोले... 
surya guru yuti navpancham yog 2025
17 नवंबर को गुरु सूर्य बनाएंगे ये दुर्लभ संयोग, ये राशियां बनेंगी भाग्यशाली 

बुध का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा. साल के अंत में आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी. करियर में नए अवसर और प्रमोशन की संभावना बन रही है. जो लोग मीडिया, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, उनके लिए यह समय पहचान दिलाने वाला साबित होगा. सोच-समझकर उठाया गया कदम बड़ी उपलब्धि दिला सकता है. 

2. मकर

मकर राशि के लिए बुध का दो बार गोचर धन और व्यापार से जुड़ी खुशखबरी लेकर आएगा. इस दौरान निवेश और सौदेबाजी में लाभ मिलेगा. जो लोग बिजनेस विस्तार की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल होगा. ऑफिस में आपकी बातों को अहमियत मिलेगी और निर्णय क्षमता में निखार आएगा. जो लोग रचनात्मक या लेखन क्षेत्र में हैं, उन्हें इस दौरान विशेष पहचान मिलेगी. 

Advertisement

3. मीन

मीन राशि वालों के लिए बुध का यह दोहरा गोचर कार्यक्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ला सकता है. आपकी सोच और काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा. जो लोग नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए यह समय भाग्यशाली रहेगा. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. पदोन्नति के योग हैं. जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट में फंसे थे, उन्हें अब राहत मिलेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement