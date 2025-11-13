Budh Gochar 2025: साल के अंत में बुध करेंगे 2 बार गोचर, इन राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम काल

Budh Gochar 2025: साल 2025 के अंतिम माह यानी दिसंबर में ग्रहों के राजकुमार बुध दो बार अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे. बुध ग्रह का गोचर ज्योतिष के अनुसार सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा. बुध को ज्ञान, वाणी, व्यापार और संवाद का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है. जब बुध अपनी राशि बदलता है, तो व्यक्ति की समझ, तर्कशक्ति और निर्णय क्षमता में उल्लेखनीय परिवर्तन आता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और महीने के अंत में 29 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे. साल के अंत में होने वाले बुध के इन दो महत्वपूर्ण गोचर से कुछ राशियों के लिए सफलता और अवसरों के नए द्वार खुलने वाले हैं.

1. मेष

बुध का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा. साल के अंत में आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी. करियर में नए अवसर और प्रमोशन की संभावना बन रही है. जो लोग मीडिया, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, उनके लिए यह समय पहचान दिलाने वाला साबित होगा. सोच-समझकर उठाया गया कदम बड़ी उपलब्धि दिला सकता है.

2. मकर

मकर राशि के लिए बुध का दो बार गोचर धन और व्यापार से जुड़ी खुशखबरी लेकर आएगा. इस दौरान निवेश और सौदेबाजी में लाभ मिलेगा. जो लोग बिजनेस विस्तार की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल होगा. ऑफिस में आपकी बातों को अहमियत मिलेगी और निर्णय क्षमता में निखार आएगा. जो लोग रचनात्मक या लेखन क्षेत्र में हैं, उन्हें इस दौरान विशेष पहचान मिलेगी.

3. मीन

मीन राशि वालों के लिए बुध का यह दोहरा गोचर कार्यक्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ला सकता है. आपकी सोच और काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा. जो लोग नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए यह समय भाग्यशाली रहेगा. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. पदोन्नति के योग हैं. जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट में फंसे थे, उन्हें अब राहत मिलेगी.

