Budh Gochar 2025: नवरात्र के बाद बुध देव करेंगे शुक्र की राशि में प्रवेश, इन राशियों की होगी बल्ले-बल्ले

Budh Gochar 2025: नवग्रहों में बुध ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है. ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ग्रहों के राजकुमार कहा जाता है. बुध ग्रह हर 23 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं. बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, संचार क्षमता, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों का कारक माना जाता है. जिनकी कुंडली में बुध मजबूत होते हैं, वे व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद सफल माने जाते हैं.

अक्टूबर माह की शुरुआत और नवरात्र के बाद बुध ग्रह अपनी स्थिति बदलने वाले हैं. 3 अक्टूबर को बुध ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह समय शुभ साबित होने वाला है.

कन्या राशि (Virgo)

बुध ग्रह कन्या राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन शुभ रहने वाला है. इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. करियर और नौकरी के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. पारिवारिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर शुभ समाचार लेकर आने वाला है. यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सही रहेगा. नौकरी में जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है. वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. रिश्तों में भी मधुरता बढ़ेगी और पुराने मतभेद दूर होंगे.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर लाभदायक रहने वाला है. आपके कार्यों में अचानक तेजी आएगी और अटके हुए काम पूरे होंगे. आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. मानसिक शांति मिलेगी. व्यापार में बड़ी डील हाथ लग सकती है.

