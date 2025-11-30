Budh Gochar 2025: दिसंबर में बुध 5 बार बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों पर होगी नोटों की बारिश

Budh Gochar 2025: साल का आखिरी महीना दिसंबर शुरू होने वाला है. यह महीना बुध ग्रह की चाल के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, दिसंबर में बुध ग्रह पांच बार चाल बदलेंगे. सबसे पहले 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. यहां करीब 23 दिन रहने के बाद बुध 29 दिसंबर को धनु राशि में गोचर कर जाएंगे. इस बीच बुध 10 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र, 20 दिसंबर को बुध ज्येष्ठा नक्षत्र और फिर 27 दिसंबर को क्रांतिवृत्त नक्षत्र में गोचर करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि साल के आखिरी महीने में बुध का पांच बार चाल बदलना तीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है.

तुला राशि

बुध ग्रह का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है. आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और कई महत्वपूर्ण काम आसानी से पूरे हो जाएंगे. करियर में तरक्की के स्पष्ट संकेत दिखेंगे. नौकरीपेशा लोग नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेंगे, जबकि बिजनेस करने वालों के लिए विस्तार के बड़े अवसर बन सकते हैं. जीवन में संतुलन बेहतर होगा और निजी रिश्तों में समय देने का मौका मिलेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मधुर बनेंगे और मानसिक शांति भी बढ़ेगी.

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए यह अवधि सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई लग रही है. बुध का गोचर तरक्की के द्वार खोल रहा है. ऑफिस में आपकी मेहनत को मान्यता मिल सकती है और पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के संकेत बन रहे हैं. शुभ कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. आर्थिक रूप से भी समय बेहतर साबित होगा. धन लाभ मिलने के योग हैं. यदि आप निवेश की सोच रहे हैं, तो यह फैसला आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकता है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए बुध की चाल दिसंबर को खास बना रहा है. लंबे समय से जिस आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही थी, वह वापस लौटेगी. आपकी ऊर्जा और उत्साह में बढ़ोतरी होगी. आपके कई अधूरे काम पूरे कर पाएंगे. कोई पुरानी इच्छा या सपना पूरा होने की बड़ी संभावना दिखाई दे रही है. यह इच्छा काम, पैसे, रिश्ते या किसी निजी लक्ष्य से जुड़ी हो सकती है. काम या जिम्मेदारियों के सिलसिले में यात्रा हो सकती है.

