Budh Gochar 2025: अक्टूबर में बुध देव 2 बार करेंगे राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की होगी खूब तरक्की

Budh Gochar 2025: नौ ग्रहों में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है. इन्हें ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है. ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, व्यापार और धन का कारक माना जाता है. यही कारण है कि इनके गोचर का असर हर राशि के जीवन पर गहराई से पड़ता है. बुध ग्रह लगभग 23 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं.

अक्टूबर माह ज्योतिषी दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस महीने बुध देव दो बार अपनी चाल बदलेंगे. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह बदलाव कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है.

अक्टूबर में कब होंगे बुध के गोचर?

ज्योतिषी के अनुसार, दशहरे के अगले दिन, यानी 3 अक्टूबर 2025 को बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. साथ ही 24 अक्टूबर 2025 को बुध देव तुला से आगे बढ़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इस एक महीने के भीतर बुध देव दो-दो बार हुए गोचर का सीधा असर 12 राशियों के जीवन पर दिखाई देगा. खासकर सिंह, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान बड़ा लाभ होने की संभावना है.

सिंह राशि

यह अवधि सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा और भाग्य आपका साथ देगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं. पुराने अटके कार्य पूरे होंगे. पारिवारिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह समय लाभ और जीवन में उन्नति लेकर आएगा. आप मान-सम्मान प्राप्त करेंगे. इस समय आपको घर या वाहन खरीदने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. व्यापारियों को बड़ा फायदा हो सकता है, हालांकि वाणी पर संयम और धैर्य रखना आवश्यक होगा.

वृश्चिक राशि

बुध के दोनों गोचर वृश्चिक राशि के लिए भी यह समय लाभदायक रहने वाला है. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. निवेश से अच्छा फायदा मिलेगा. मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होगा और करियर में मनचाही सफलता मिलेगी. यह समय आर्थिक प्रगति और नई उपलब्धियों से भरा रहेगा.



