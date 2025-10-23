scorecardresearch
 

Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर आज बहनें न करें ये गलतियां, नहीं तो बढ़ जाएंगी परेशानियां

Bhai Dooj 2025: भाई दूज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बहन और भाई के स्नेह, आशीर्वाद और सुरक्षा का दिन माना जाता है. इस दिन की पूजा में छोटी-सी गलती भी शुभता को प्रभावित कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि इस दिन कुछ गलतियां करने से बचें ताकि यमदेवता और देवी यमुना का आशीर्वाद बना रहे.

भाई दूज पर भूलकर न करें ये गलतियां (Photo: Meta AI)
भाई दूज पर भूलकर न करें ये गलतियां (Photo: Meta AI)

Bhai Dooj 2025: आज भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है. हर साल भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और यमदेवता से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं. यह पर्व भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक भी माना जाता है. वहीं, भाई दूज पर बहनों को पूजा करते समय कुछ सावधानियों का ख्याल भी रखना चाहिए, जिससे पूजा विफल नहीं होती है. तो चलिए जानते हैं कि भाई दूज पर कौन सी  गलतियां करने से बचना चाहिए. 

1. भाई दूज की पूजा में न करें जल्दबाजी

भाई दूज पर पूजा करते दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं. क्योंकि पूजा जल्दी जल्दी करने से कोई न कोई विधि छूट सकती है और ऐसा करने देवी यमुना-यम देवता नाराज हो सकते हैं. 

2. तिलक जरूर लगाएं

भाई दूज का त्योहार तिलक लगाने से ही संपन्न होता है. मान्यता है कि इस दिन बहनें भाई को तिलक करने के बाद यम देवता से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं. वहीं, अगर भाई कहीं ओर रहता है तो उसकी तस्वीर पर तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया जा सकता है. इस दिन भाई को तिलक अंगूठे से ही करें.

3. काले रंग का न करें इस्तेमाल

भाई दूज पर भाई तिलक करते समय काले रंग या काजल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. दरअसल, काले रंग बहुत ही अशुभ माना जाता है और इस रंग के उपयोग से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इसलिए, भाई तो तिलक करते समय रोली, चंदन, केसर या हल्दी का प्रयोग करना चाहिए. 

4. शाम को न करें टीका

भाई दूज के दिन सुबह भाई को तिलक करना और सुबह की पूजा बहुत ही लाभकारी-फलदायी होती है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन शाम के समय तिलक करना उचित नहीं होता है. 

5. पूजा के बाद खिलाएं मिठाई

इस दिन बहन को भाई की आरती करने के बाद उसे मिठाई जरूर खिलानी चाहिए और उससे आशीर्वाद लेना चाहिए. इसके बाद यम देवता और देवी यमुना के लिए दीए जलाने चाहिए. कहते हैं कि ऐसा करने से बहन और भाई का जीवन समृद्धि से भर जाता है. 

ये रहेंगे भाई को तिलक करने के मुहूर्त

भाई को तिलक करने का पहला मुहूर्त सुबह 11 बजकर 43 मिनट से शुरू होगा और समापन दोपहर 12 बजकर 28 मिनट पर होगा. वहीं दूसरा मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 13 मिनट से 03 बजकर 28 मिनट तक रहेगा, जिसकी अवधि 2 घंटे 15 मिनट की रहेगी. तीसरा मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 58 मिनट से शुरू होकर दोपहर 2 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. इन तीनों मुहूर्त में आप अपने भाई को तिलक कर सकती हैं.

TOPICS:

    Karakat Election
    Mokama Election
