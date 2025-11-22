scorecardresearch
 

Feedback

Shubh Sanket: घर से निकलते वक्त मिल रहे हैं ये संकेत... पूरा होगा हर काम, दौलत का लगेगा अंबार

Shubh Sanket: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जीवन में सफलता, उन्नति और अच्छे समय के आगमन से पहले प्रकृति हमें कुछ विशेष शुभ संकेत देती है. माना जाता है कि ये संकेत इस बात का प्रतीक होते हैं कि आपकी कोशिशें अब फल देने वाले हैं और आपकी मेहनत जल्द ही रंग लाने वाली है.

Advertisement
X
Mata Lakshmi and Kuber Dev
Mata Lakshmi and Kuber Dev

जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है किस्मत या भाग्य का साथ. कई बार हमारी कोशिशें तभी फल देती हैं जब समय हमारे पक्ष में होता है. ज्योतिष शास्त्र, पुरानी मान्यताओं और शकुन-अपशकुन परंपराओं के अनुसार अच्छा समय आने से पहले प्रकृति हमें कुछ संकेत देती है. ये संकेत अक्सर बेहद सामान्य परिस्थितियों में दिखाई देते हैं, यहां तक कि जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं तब भी. माना जाता है कि ये शुभ संकेत इस बात का इशारा होते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, तरक्की के अवसर खुलने वाले हैं. आइए जानते हैं वे कौन-कौन से संकेत हैं जो यह बताते हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है.

जल भरा कलश

घर से निकलते ही अगर आपको पानी से भरा कलश घड़ा या पानी रखने को कई भी सामान दिखाई दे तो इसे खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. ये भी माना जाता है कि अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको जल भरा कलश दिखाई दे जाए तो आपका काम जरूर पूरा हो जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

अमावस्या के बाद का पहला चंद्र दर्शन आज
मार्गशीर्ष अमावस्या के बाद आज पहली बार चंद्र का होगा दर्शन ,करें ये खास उपाय 
According to religious beliefs, after waking up during Brahma Muhurat, one should first look at the palm of one's hand. (Photo: Pixabay)
ब्रह्म मुहूर्त में करें 3 काम, कष्ट होंगे दूर, दोगुनी होगी कमाई  
Tulsi
तुलसी में दीपक जलाते समय करें ये छोटा सा उपाय, हर समस्या दूर करेंगी मां लक्ष्मी 
Vastu Tips
कभी न मांगें दूसरों की ये 4 चीजें, चारों तरफ से घेर लेंगी परेशानियां 
Vivah Panchami 2025
सर्वार्थसिद्धि, शिववास और ध्रुव योग... विवाह पंचमी पर बन रहे 3 अद्भुत योग 

गन्ना या दूध 

घर से निकलते वक्त गन्ना या दूध से भरा कोई बर्तन दिखना भी बेहद शुभ माना जाता है. जहां गन्ना मिठास का प्रतीक है, वहीं दूध पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. यह इस बात का संकेत है कि आपके काम में सफलता मिलेगी, और जीवन में खुशियां आएंगी

सफाईकर्मी का दिखना

अगर आप किसी जरूरी काम के लिए निकले हैं और आपको सफाई कर्मी दिखाई दे जाए तो यह एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है. झाड़ू दरिद्रता को दूर करने और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है. यह संकेत देता है कि आपके जीवन से सभी आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली हैं, और रुके काम भी तेजी से पूरे होंगे.

Advertisement

सुहागन स्त्री या कन्या

माना जाता है कि जब कोई सुहागन स्त्री, सोलह शृंगार से सजी हुई नारी, या फिर कोई छोटी कन्या घर से निकलते ही दिख जाए, तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है. ऐसा दर्शन मां लक्ष्मी की कृपा, देवी दुर्गा के संरक्षण और दिनभर के कार्यों में सफलता का आशीर्वाद देने वाला माना जाता है.  

शंख या मंदिर की घंटी की आवाज

अगर घर से बाहर कदम रखते ही किसी मंदिर से शंख की ध्वनि या घंटी की मधुर आवाज कानों में पड़े, तो यह बेहद  शुभ संकेत होता है. इस पवित्र नाद को देवताओं की कृपा का प्रतीक माना गया है. ऐसी मान्यता है कि यह दिव्य ध्वनि न केवल मन को शांति देती है, बल्कि आपके सभी प्रयासों को सकारात्मक दिशा में ले जाकर उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने का आशीर्वाद भी देती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement