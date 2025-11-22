Shubh Sanket: घर से निकलते वक्त मिल रहे हैं ये संकेत... पूरा होगा हर काम, दौलत का लगेगा अंबार

जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है किस्मत या भाग्य का साथ. कई बार हमारी कोशिशें तभी फल देती हैं जब समय हमारे पक्ष में होता है. ज्योतिष शास्त्र, पुरानी मान्यताओं और शकुन-अपशकुन परंपराओं के अनुसार अच्छा समय आने से पहले प्रकृति हमें कुछ संकेत देती है. ये संकेत अक्सर बेहद सामान्य परिस्थितियों में दिखाई देते हैं, यहां तक कि जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं तब भी. माना जाता है कि ये शुभ संकेत इस बात का इशारा होते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, तरक्की के अवसर खुलने वाले हैं. आइए जानते हैं वे कौन-कौन से संकेत हैं जो यह बताते हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है.

जल भरा कलश

घर से निकलते ही अगर आपको पानी से भरा कलश घड़ा या पानी रखने को कई भी सामान दिखाई दे तो इसे खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. ये भी माना जाता है कि अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको जल भरा कलश दिखाई दे जाए तो आपका काम जरूर पूरा हो जाएगा.

गन्ना या दूध

घर से निकलते वक्त गन्ना या दूध से भरा कोई बर्तन दिखना भी बेहद शुभ माना जाता है. जहां गन्ना मिठास का प्रतीक है, वहीं दूध पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. यह इस बात का संकेत है कि आपके काम में सफलता मिलेगी, और जीवन में खुशियां आएंगी

सफाईकर्मी का दिखना

अगर आप किसी जरूरी काम के लिए निकले हैं और आपको सफाई कर्मी दिखाई दे जाए तो यह एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है. झाड़ू दरिद्रता को दूर करने और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है. यह संकेत देता है कि आपके जीवन से सभी आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली हैं, और रुके काम भी तेजी से पूरे होंगे.

सुहागन स्त्री या कन्या

माना जाता है कि जब कोई सुहागन स्त्री, सोलह शृंगार से सजी हुई नारी, या फिर कोई छोटी कन्या घर से निकलते ही दिख जाए, तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है. ऐसा दर्शन मां लक्ष्मी की कृपा, देवी दुर्गा के संरक्षण और दिनभर के कार्यों में सफलता का आशीर्वाद देने वाला माना जाता है.

शंख या मंदिर की घंटी की आवाज

अगर घर से बाहर कदम रखते ही किसी मंदिर से शंख की ध्वनि या घंटी की मधुर आवाज कानों में पड़े, तो यह बेहद शुभ संकेत होता है. इस पवित्र नाद को देवताओं की कृपा का प्रतीक माना गया है. ऐसी मान्यता है कि यह दिव्य ध्वनि न केवल मन को शांति देती है, बल्कि आपके सभी प्रयासों को सकारात्मक दिशा में ले जाकर उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने का आशीर्वाद भी देती है.

