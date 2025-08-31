scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 31 अगस्त 2025: आज 31 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 31 August 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang):

aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 31 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
अष्टमी - 12:57 ए एम, सितम्बर 01 तक
नवमी

नक्षत्र
अनुराधा - 05:27 पी एम तक
ज्येष्ठा

योग 
वैधृति - 03:59 पी एम तक
विष्कम्भ

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 05:59 AM
सूर्यास्त- 06:44 PM 
चन्द्रोदय- 01:11 PM 
चन्द्रास्त- 11:21 PM

अशुभ काल 
राहुकाल- 05:08 PM से 06:44 PM
यमगण्ड- 12:21 PM से 01:57 PM
गुलिक-     03:32 PM से 05:08 PM

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:56 AM से 12:47 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:29 AM से 05:14 AM
 

