Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 31 अगस्त 2025: आज 31 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 31 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
अष्टमी - 12:57 ए एम, सितम्बर 01 तक
नवमी
नक्षत्र
अनुराधा - 05:27 पी एम तक
ज्येष्ठा
योग
वैधृति - 03:59 पी एम तक
विष्कम्भ
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:59 AM
सूर्यास्त- 06:44 PM
चन्द्रोदय- 01:11 PM
चन्द्रास्त- 11:21 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 05:08 PM से 06:44 PM
यमगण्ड- 12:21 PM से 01:57 PM
गुलिक- 03:32 PM से 05:08 PM
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:56 AM से 12:47 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:29 AM से 05:14 AM