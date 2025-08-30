Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 अगस्त 2025: आज 30 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 30 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद
तिथि
सप्तमी - 10:46 पी एम तक
नक्षत्र
विशाखा - 02:37 पी एम तक
योग
इन्द्र - 03:10 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:57 ए एम
सूर्यास्त - 06:48 पी एम
चन्द्रोदय- 12:14 पी एम
चन्द्रास्त- 10:38 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 09:10 ए एम से 10:46 ए एम
यमगण्ड- 01:57 पी एम से 03:33 पी एम
गुलिक- 05:58 ए एम से 07:34 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:56 ए एम से 12:47 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 ए एम से 05:13 ए एम
शुभ योग
त्रिपुष्कर योग- 05:58 ए एम से 02:37 पी एम