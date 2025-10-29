Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 अक्टूबर 2025: आज 29 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 29 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष सप्तमी- अक्टूबर 28 08:00 AM – अक्टूबर 29 09:23 AM
नक्षत्र
उत्तराषाढ़ा- अक्टूबर 28 03:45 PM – अक्टूबर 29 05:29 PM
योग
धृति- अक्टूबर 28 07:50 AM – अक्टूबर 29 07:50 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:33 AM
सूर्यास्त- 5:47 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 28 12:14 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 28 11:00 PM
अशुभ काल
राहू- 12:05 PM- 01:28 PM
यम गण्ड- 07:54 AM- 09:18 AM
कुलिक- 10:41 AM- 12:05 PM
दुर्मुहूर्त- 11:42 AM- 12:27 PM
वर्ज्यम्- 09:40 PM- 11:20 PM
शुभ काल
अमृत काल- 10:28 AM – 12:13 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:58 AM – 05:46 AM