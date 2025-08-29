scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 अगस्त 2025: आज 29 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 29 August 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 29 अगस्त 2025

पंचांग- 29 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद 

तिथि 
षष्ठी - 08:21 पी एम तक

नक्षत्र
स्वाती - 11:38 ए एम तक

योग 
ब्रह्म - 02:13 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 05:57 ए एम
सूर्यास्त - 06:48 पी एम
चन्द्रोदय- 09:28 ए एम
चन्द्रास्त- 08:57 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 01:58 पी एम से 03:35 पी एम
यमगण्ड- 05:57 ए एम से 07:33 ए एम
गुलिक- 09:10 ए एम से 10:46 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:56 ए एम से 12:48 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 ए एम से 05:12 ए एम

---- समाप्त ----
