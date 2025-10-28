Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 अक्टूबर 2025: आज 28 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 28 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- कार्तिक

तिथि

शुक्ल पक्ष षष्ठी- अक्टूबर 27 06:05 AM – अक्टूबर 28 08:00 AM

शुक्ल पक्ष सप्तमी- अक्टूबर 28 08:00 AM – अक्टूबर 29 09:23 AM

नक्षत्र

पूर्वाषाढ़ा- अक्टूबर 27 01:27 PM – अक्टूबर 28 03:45 PM

उत्तराषाढ़ा- अक्टूबर 28 03:45 PM – अक्टूबर 29 05:29 PM

योग

सुकर्मा- अक्टूबर 27 07:26 AM – अक्टूबर 28 07:50 AM

धृति- अक्टूबर 28 07:50 AM – अक्टूबर 29 07:50 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:33 AM

सूर्यास्त- 5:47 PM

चन्द्रोदय- अक्टूबर 28 12:14 PM

चन्द्रास्त- अक्टूबर 28 11:00 PM

अशुभ काल

राहू- 2:58 PM – 4:23 PM

यम गण्ड- 9:22 AM – 10:46 AM

कुलिक- 12:10 PM – 1:34 PM

दुर्मुहूर्त- 08:48 AM – 09:33 AM, 10:54 PM – 11:45 PM

वर्ज्यम्- 12:20 AM – 02:03 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM – 12:33 PM

अमृत काल- 10:28 AM – 12:13 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:58 AM – 05:46 AM

शुभ योग

त्रिपुष्कर योग- अक्टूबर 28 03:45 PM- अक्टूबर 29 06:34 AM

---- समाप्त ----